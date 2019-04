CGI conclut l'acquisition d'Acando, un leader européen des services numériques





Cette acquisition consolide la position de CGI à titre de leader des services-conseils en management et en TI

MONTRÉAL, le 16 avril 2019 /CNW Telbec/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB) a annoncé aujourd'hui que l'offre publique d'achat précédemment déposée par CGI Nordic Holdings Limited, sa filiale d'exploitation en propriété exclusive, pour acquérir Acando AB (publ), un chef de file de la gestion des TI et des services-conseils en Europe du Nord et en Allemagne, a été acceptée. CGI est par conséquent propriétaire d'environ 93,7 % des actions en circulation d'Acando, ce qui correspond approximativement à 94,3 % des votes rattachés aux actions en circulation. CGI a obtenu toutes les approbations réglementaires requises pour la conclusion de l'offre et toutes les autres conditions liées à la transaction ont été remplies ou font l'objet d'une renonciation. CGI a décidé de conclure l'offre. L'acquisition d'Acando se traduira par l'apport de plus de 2 100 conseillers hautement qualifiés chez CGI. Ces derniers sont établis dans cinq pays, notamment dans les marchés métropolitains de Stockholm (Suède), d'Oslo (Norvège) et de Hambourg (Allemagne).

L'entreprise est dotée de capacités considérables en services-conseils stratégiques, en intégration de systèmes et en innovation numérique centrée sur le client qui enrichiront la présence et l'expertise mondiales de CGI dans plusieurs secteurs clés tels que l'industrie manufacturière, le commerce de détail et les services gouvernementaux.

« Nous sommes heureux d'accueillir les professionnels d'Acando à titre de membres de CGI, a indiqué George D. Schindler, président et chef de la direction de CGI. L'approche de cette entreprise en ce qui concerne les services-conseils en management et l'innovation numérique enrichira la gamme complète de services et de solutions de CGI dont nos clients tirent parti. »

« Acando et CGI ont une grande compatibilité culturelle. Ces entreprises, à la solide réputation en matière de satisfaction de leurs clients, offrent aux experts passionnés par la résolution d'enjeux un environnement favorisant des relations de confiance avec les clients, a ajouté Heikki Nikku, président des opérations de CGI en Europe du Nord. Ensemble, en tant qu'équipe d'innovateurs hautement qualifiés qui partagent une passion pour l'excellence, nous pourrons générer des occasions d'affaires supplémentaires. »

Grâce à cette acquisition, CGI compte maintenant plus de 10 000 conseillers en Europe du Nord et 4 000 conseillers en Allemagne. Forte d'un engagement ferme à être la meilleure entreprise du secteur des TI en Europe du Nord ainsi qu'à l'échelle mondiale, CGI est un chef de file des services-conseils complets en TI et en management ainsi que des services et solutions d'impartition.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte plus de 77 000 professionnels établis partout dans le monde, grâce auxquels CGI offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils en TI et en management, des services d'intégration de systèmes et d'impartition ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. CGI génère des revenus annuels de 11,5 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com .

Informations et déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières ainsi que des « déclarations prospectives » au sens de la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des autres règles d'exonération américaines applicables. Ces informations et déclarations prospectives sont présentées et communiquées conformément aux règles d'exonération prévues dans les lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières applicables. Ces informations et déclarations prospectives comprennent toutes les informations et déclarations relatives aux intentions, aux projets, aux attentes, aux opinions, aux objectifs, au rendement futur et à la stratégie de CGI, ainsi que toute autre information ou déclaration liée à des circonstances ou à des événements futurs qui ne concernent pas directement et exclusivement des faits historiques. Les informations et déclarations prospectives emploient souvent, mais pas toujours, des termes comme « croire », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention », « envisager », « prévoir », « planifier », « prédire », « projeter », « viser à », « chercher à », « s'efforcer de », « potentiel », « continuer », « cibler », « peut », « pourrait », « devrait », ainsi que tout autre terme de nature semblable et toute autre forme conjuguée de ces termes. Ces informations et déclarations sont fondées sur notre perception des tendances historiques, de la situation actuelle et de l'évolution prévue des affaires, ainsi que d'autres hypothèses, tant générales que spécifiques, que nous jugeons appropriées dans les circonstances. Elles font toutefois, de par leur nature même, l'objet de risques et d'incertitudes intrinsèques sur lesquels CGI n'a, dans bon nombre de cas, aucune emprise, et en raison desquels les résultats réels pourraient différer considérablement des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent en particulier, mais sans s'y limiter : les risques liés au marché, comme l'intensité des activités de nos clients, qui est tributaire des conjonctures économique et politique, et notre capacité à négocier de nouveaux contrats; les risques liés à notre secteur d'activité, comme la concurrence, et notre capacité d'attirer et de fidéliser du personnel compétent, de développer et d'élargir nos gammes de services, de pénétrer de nouveaux marchés et de protéger nos droits de propriété intellectuelle; les risques liés à notre entreprise comme ceux associés à notre stratégie de croissance, y compris l'intégration de nouvelles activités, le risque financier et le risque opérationnel associés aux marchés internationaux, le risque de change, l'évolution des lois fiscales, notre capacité à négocier des modalités contractuelles favorables, à offrir nos services et à recouvrer nos créances, et les risques d'atteinte à notre réputation et risques financiers inhérents aux atteintes à la cybersécurité de CGI et à d'autres incidents; de même que tout autre risque et hypothèse énoncé ou intégré par renvoi dans ce communiqué de presse, les rapports de gestion annuels et trimestriels de CGI et les autres documents que nous publions, y compris ceux que nous déposons auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com) et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov). Sauf indication contraire, les informations et déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont présentées en date des présentes, et CGI décline toute intention ou obligation de les mettre à jour ou de les réviser consécutivement à l'obtention de nouveaux renseignements ou à l'arrivée d'événements nouveaux, ou pour tout autre motif, sauf dans la mesure où les lois applicables ne l'exigent. Bien que nous sommes d'avis que les hypothèses sur lesquelles les informations et déclarations prospectives sont fondées semblaient raisonnables en date du présent communiqué de presse, le lecteur est mis en garde contre le risque de leur accorder une crédibilité excessive. Il convient aussi de rappeler que les informations et déclarations prospectives sont présentées dans le seul but d'aider les investisseurs et les autres parties à comprendre nos objectifs, nos priorités stratégiques et nos perspectives commerciales, ainsi que le contexte dans lequel nous prévoyons exercer nos activités. Le lecteur est mis en garde contre la possibilité que ces informations et déclarations prospectives puissent ne pas convenir à d'autres fins. Vous trouverez à la rubrique intitulée « Environnement du risque » dans les rapports de gestion annuels et trimestriels de CGI, intégrée par renvoi dans la présente mise en garde, de plus amples renseignements sur les risques pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante des attentes actuelles. Le lecteur est également prié de tenir compte du fait que les risques précités et ceux décrits dans les rapports de gestion annuels et trimestriels et autres documents de CGI ne sont pas les seuls risques susceptibles de nous toucher. D'autres risques et incertitudes dont nous ignorons actuellement l'existence ou que nous jugeons actuellement négligeables pourraient également avoir une incidence défavorable importante sur notre situation financière, notre performance financière, nos flux de trésorerie, nos activités commerciales ou notre réputation.

