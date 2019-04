Sonnet Assurance lance Les connexions Sonnet et s'associe à des marques partageant les mêmes valeurs dans le but de simplifier la vie des Canadiens





TORONTO, le 16 avril 2019 /CNW/ - Sonnet Assurance a lancé Les connexions Sonnet, une nouvelle façon de protéger, d'améliorer et de simplifier la vie des Canadiens. Reconnue pour sa simplification de l'expérience de l'assurance, Sonnet s'est associée à 14 marques différentes qui partagent sa détermination à améliorer l'expérience client et qui, comme elle, aideront les Canadiens à la maison, sur la route, ainsi qu'avec leur portefeuille.

« Il s'agit de l'une des nombreuses façons dont Sonnet améliore ses services pour offrir la meilleure expérience possible aux Canadiens », indique Mark Fujita, Vice-président, Développement des affaires. « Alors que Sonnet continue d'évoluer, nous nous associons à des marques qui sont tout aussi déterminées que nous à rendre les choses plus simples et compréhensibles pour tous. »

Les connexions Sonnet donnent accès à des offres spéciales, des promotions et des conseils auprès de partenaires de confiance dans trois domaines importants :

À la maison

Sonnet est là pour protéger votre domicile grâce à ses assurances des propriétaires, des copropriétaires, des locataires et des habitations louées. De plus, les partenaires ci-dessous peuvent en faire encore plus, et ce, tant sur le plan du financement que de la protection de votre chez-vous.

Hive -- Des appareils pour maison intelligente qui aident les propriétaires à détecter des problèmes et à protéger leur domicile

Homewise - La façon la plus facile d'obtenir une hypothèque en faisant une demande rapide en ligne et en économisant temps et argent

MovingWaldo - L'application qui permet aux Canadiens de changer d'adresse facilement lorsqu'ils déménagent

Parent Life Network -- La communauté de parents en ligne qui propose des offres exclusives

Petsecure -- Première et unique compagnie d'assurance autorisée au Canada se consacrant exclusivement à l'assurance pour animaux de compagnie

Sur la route

Non seulement Sonnet couvre votre véhicule, mais elle vous permet maintenant d'acheter, de louer et de vendre des véhicules avec confiance grâce à ces partenaires :

CarCostCanada -- Offre des rapports aux acheteurs de nouveaux véhicules, qui comprennent les frais des concessionnaires, les rabais cachés et des directives sur les prix pour une tranquillité d'esprit

CARFAX Canada -- Offre l'historique des véhicules et des rapports d'évaluation pour les clients voulant acheter ou vendre un véhicule usagé

LeaseBusters - Le principal site canadien spécialisé en transferts de baux automobile.

The Car Magazine -- Donne les plus récentes nouvelles ainsi que des opinions objectives sur les véhicules

Dans votre portefeuille

En tant que premier et unique fournisseur d'assurance habitation et auto en ligne au Canada, Sonnet tient à simplifier les transactions financières des Canadiens, tout comme ces partenaires :

Borrowell - Le premier outil de conseils sur le crédit basé sur l'intelligence artificielle, qui offre gratuitement aux Canadiens leur cote de crédit pour leur permettre de mieux comprendre et d'améliorer leur santé financière

Drop - L'application qui récompense les clients qui achètent leurs marques préférées

KOHO - Offre aux clients un substitut à l'expérience bancaire traditionnelle, sans frais et avec des remises en argent, des objectifs d'épargne et une fonction d'arrondissement

Mylo - Une application aidant les Canadiens à gérer leurs finances personnelles

Wealthsimple - Une méthode simple de faire fructifier l'argent, tout comme l'investisseur le plus sophistiqué au monde, en mode pilote automatique

Sonnet continuera de vous mettre à jour au fur et à mesure que ces partenariats se développent ou que d'autres s'ajoutent.

À propos de Sonnet Assurance

Lancée en 2016, la Compagnie d'assurance Sonnet (Sonnet) est une compagnie d'assurance sous réglementation fédérale. Notre mission est d'offrir aux Canadiens une méthode facile, transparente et personnalisée d'acheter une assurance habitation et auto en ligne afin de protéger l'endroit où les moments les plus mémorables de la vie se produisent. Passez à l'avenir de l'assurance au Sonnet.ca, et venez nous voir sur Twitter, Instagram, Facebook et LinkedIn.

SOURCE Sonnet Insurance Company

Communiqué envoyé le 16 avril 2019 à 12:17 et diffusé par :