Les scientifiques de CAST comprennent mieux comment protéger les habitats d'eau froide de l'espèce menacée que constitue le saumon sauvage de l'Atlantique

FREDERICTON, Nouveau-Brunswick, 16 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Antóin O'Sullivan, étudiant de doctorat de l'Université du Nouveau-Brunswick, étudie les interactions complexes entre les caractéristiques du paysage, la géomorphologie, la géologie et la végétation, qui créent un habitat vital en eau froide pour le saumon sauvage de l'Atlantique. Cette étude est particulièrement importante car les rivières et certaines zones humides devraient se réchauffer avec le changement climatique.



M. O'Sullivan et son équipe ont utilisé l'imagerie infrarouge thermique ??pour cartographier la température des rivières et des données de télédétection pour identifier plusieurs éléments du paysage sur des affluents de la rivière Miramichi. En associant ces techniques de télédétection à des cartes géologiques et à des analyses statistiques, ils ont découvert que les zones humides de hautes terres dans la rivière Cains augmentaient la température de la rivière. Antóin O'Sullivan suggère que ces zones humides montrent une faible résilience thermique au changement climatique. Toutefois, la rivière Cains et ses affluents sont davantage sous l'influence des eaux souterraines des parties inférieures et escarpées de la vallée et peuvent mieux résister au réchauffement des températures lié au changement climatique.

Dans le ruisseau Clearwater, situé dans le massif de Miramichi, l'équipe de CAST a constaté que la géologie du socle rocheux influait également sur la température de la rivière. Ils y ont trouvé un ancien gisement de granit (465 millions d'années) facilitant le déversement des eaux souterraines dans la rivière. Toutefois, lorsque celle-ci coule sur un gisement de granit plus jeune (387,5 millions d'années), les eaux souterraines et la température de la rivière augmentent. M. O'Sullivan et son équipe suggèrent que l'eau de ces différents gisements de granit peut contrôler la façon dont une rivière réagit au changement climatique.

« Les différences dans la géologie du socle rocheux et de la surface à travers le Nouveau-Brunswick sous-tendent les différences de température des rivières. Nous devons tenir compte de ces différences dans les plans de gestion de l'utilisation des terres afin de protéger l'habitat essentiel d'eau froide du saumon et de la truite », explique Antoin O'Sullivan.

« La science nous indique que la température de l'eau est le résultat de nombreux facteurs et nous devons mettre en place des zones tampons spécifiques à chaque cours d'eau, en fonction de ses caractéristiques uniques. Il n'y a pas de type de protection uniforme pour ces affluents et le saumon sauvage de l'Atlantique qui dépend des bassins froids qu'ils fournissent en été et de l'eau chaude en hiver. Le soutien de Pêches et Océans Canada (MPO) apporté aux travaux de cartographie thermique est très apprécié et nous espérons qu'ils contribueront à améliorer la gestion de cette ressource et à protéger les stocks de saumon sauvages de l'Atlantique en déclin dans la Miramichi » déclare le Dr R. Allen Curry, Canadian Rivers Institute à l'Université du Nouveau-Brunswick.

Ce projet scientifique de CAST comprenait les partenaires suivants :

Fondation pour la conservation du saumon atlantique (FCSA)

Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG)

Ministère de l'Environnement et des Gouvernements locaux du N.-B.

Ministère du développement économique et rural du N.-B.

J.D. Irving, Limited

L'équipe scientifique de CAST :

Antóin O'Sullivan du Canadian Rivers Institute, faculté de foresterie et de gestion de l'environnement et département de biologie, Université du Nouveau-Brunswick, Fredericton

Le Dr Allen Curry du Canadian Rivers Institute, faculté de foresterie et de gestion de l'environnement et département de biologie, Université du Nouveau-Brunswick, Fredericton

Le Dr Kevin Devito, département des sciences biologiques, Université de l'Alberta, Edmonton

À PROPOS DE CAST :

CAST (Collaboration for Atlantic Salmon Tomorrow) est un partenariat de scientifiques, de groupes environnementaux et de participants de l'industrie axés sur la préservation du saumon sauvage de l'Atlantique avant qu'il ne soit trop tard.

Personne-ressource :

Antóin O'Sullivan

Doctorant, Canadian Rivers Institute, faculté de foresterie et de gestion de l'environnement et département de biologie, Université du Nouveau-Brunswick, Fredericton

Téléphone : 506-238-4587

Courriel : aosulliv@unb.ca

