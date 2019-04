Dévoilement de la liste préliminaire du Prix Sobey pour les arts 2019, le prix culturel le plus richement doté au Canada





Vingt-cinq des jeunes artistes visuels canadiens les plus prometteurs ont été sélectionnés.

Le programme représente un engagement total de plus de 650?000 $ CA annuellement pour soutenir les artistes contemporains canadiens.

Chaque artiste figurant sur la liste préliminaire reçoit 2?000 $ CA et est en lice pour une résidence internationale.

OTTAWA, le 16 avril 2019 /CNW/ - La Fondation Sobey pour les arts et le Musée des beaux-arts du Canada ont dévoilé aujourd'hui la liste préliminaire du Prix Sobey pour les arts 2019, considéré comme le plus prestigieux en art contemporain canadien. Les 25 artistes visuels canadiens parmi les plus prometteurs, mis en nomination par des leaders de communautés artistiques d'un océan à l'autre, ont été sélectionnés pour concourir pour le grand prix de 100?000 $ CA.

Créé en 2002, le Prix Sobey pour les arts représente une occasion de reconnaissance sans équivalent pour les artistes canadiens d'aujourd'hui, tout en augmentant la visibilité de l'art contemporain canadien au pays et à l'étranger. Le grand prix de 100?000 $ CA est remis au lauréat, 25?000 $ CA vont à chacun des quatre finalistes et 2000 $ CA sont accordés aux vingt artistes figurant dans la liste préliminaire.

Outre les prix en argent, trois des 25 artistes seront choisis par le jury du Prix Sobey pour les arts pour participer au Programme de résidences Sobey, un programme de résidences internationales dont la durée varie de trois à six mois. Enfin, l'un des finalistes sera sélectionné par Fogo Island Arts en vue de participer à une résidence annuelle.

Rob Sobey, président de la Fondation Sobey pour les arts, a déclaré : «?Je suis ravi du niveau des artistes sélectionnés par le jury pour la liste préliminaire de cette année. La diversité des profils devient plus excitante d'année en année. Nous sommes heureux de voir que plusieurs des artistes n'avaient encore jamais été choisis et sommes impatients de connaitre le nom des Canadiens qui participeront cette année au Programme de résidences à Berlin, Londres et New York. Nous sommes reconnaissants du fait que leurs oeuvres permettront aux Canadiens et aux gens partout dans le monde d'avoir une meilleure appréciation de la richesse et de la vitalité de l'art contemporain canadien. »

Le jury de 2019 a sélectionné les 25 artistes suivants :

ATLANTIQUE

Philippa Jones

Eleanor King

Logan MacDonald

Ericka Walker

D'Arcy Wilson

QUÉBEC

Marie-Michelle Deschamps

Nicolas Grenier

Caroline Monnet

Celia Perrin Sidarous

Sabrina Ratté

ONTARIO

Stephanie Comilang

Patrick Cruz

Brendan Fernandes

Laurie Kang

Erdem Ta?delen

PRAIRIES ET LE NORD

Alana Bartol

Catherine Blackburn

Kablusiak

Curtis Talwst Santiago

The Ephemerals

CÔTE OUEST ET YUKON

Andrew Dadson

Rochelle Goldberg

Gabrielle L'Hirondelle Hill

Anne Low

Carmen Papalia

Les artistes bénéficient d'une visibilité précieuse auprès d'importants professionnels des arts du Canada et de l'étranger, puisque leurs portfolios sont examinés et jugés par le jury présidé par Josée Drouin-Brisebois, conservatrice principale, art contemporain au Musée des beaux-arts du Canada. Les membres jury de 2019 sont Peter Dykhuis, directeur/conservateur de la Dalhousie Art Gallery, pour les provinces Atlantiques, de Jo-Ann Kane, conservatrice de la Collection Banque Nationale, pour la région du Québec, de Swapnaa Tamhane, commissaire, artiste et auteure pour l'Ontario, de Lindsey Sharman, conservatrice de du Musée des beaux-arts de l'Alberta, pour la région des Prairies et du Nord, de Nigel Prince, directeur de la Contemporary Art Gallery, pour la Côte Ouest et le Yukon et du membre du jury international, Henriette Bretton-Meyer, conservatrice du Kunsthal Charlottenborg de Copenhague, au Danemark.

« Je suis très fière du travail du jury du Prix Sobey pour les arts 2019 pour en arriver à une liste préliminaire convaincante et engageante d'artistes canadiens », affirme Josée Drouin-Brisebois. « La sélection de cette année stimulera certainement la curiosité et les débats. À travers son programme de résidences internationales, son exposition du travail des finalistes et ses prix en argent, le PSA exerce un impact stimulant sur les artistes reconnus par le jury pour leur innovation et leur créativité. Le Musée des beaux-arts se réjouit du partenariat avec le Musée des beaux-arts de l'Alberta pour transporter une exposition inspirante pour la première fois dans cette région du pays. »

Le dévoilement de la liste des finalistes aura lieu le 12 juin, le nom des artistes en résidence suivra le 18 septembre. L'exposition des cinq finalistes du Prix Sobey pour les arts sera présentée à l'Art Gallery of Alberta à Edmonton du 5 octobre 2019 au 5 janvier 2020. Le lauréat du grand prix sera connu le 15 novembre 2019 lors d'un gala organisé par le Musée des beaux-arts de l'Alberta. Le nom du gagnant de la résidence au Fogo Island Arts sera dévoilé dans les semaines suivant le gala.

À propos du processus de sélection du Prix Sobey pour les arts

Le Musée des beaux-arts du Canada accepte d'abord les candidatures pour le Prix Sobey pour les arts provenant d'agents et d'institutions reconnus. Le jury supervise le processus de sélection pour le Prix, ainsi que pour le programme de résidences. À partir de la liste complète des artistes proposés, ses membres élaborent une liste préliminaire de 25 noms, soit cinq artistes par région désignée au Canada. Le jury choisit alors un représentant par région qui fera partie de la liste des finalistes annoncée en juin et dont le travail sera présenté dans le cadre de l'exposition du Prix Sobey pour les arts 2019.

À propos du Prix Sobey pour les arts

Depuis sa création, le Prix Sobey pour les arts a mis de l'avant plus de 230 artistes canadiens avec sa liste préliminaire. Pour les récipiendaires, le Prix Sobey est devenu une marque de reconnaissance qui a grandement contribué à leur visibilité nationale et internationale. Au nombre des anciens gagnants du prix figurent Brian Jungen, Jean-Pierre Gauthier, Annie Pootoogook, Michel de Broin, Tim Lee, David Altmejd, Daniel Barrow, Daniel Young et Christian Giroux, Raphaëlle de Groot, Duane Linklater, Nadia Myre, Abbas Akhavan, Jeremy Shaw et Ursula Johnson. Le nom de la lauréate du Prix Sobey pour les arts 2018, Kapwani Kiwanga, a été dévoilé le 14 novembre 2018 au Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa.

À propose de la Fondation Sobey pour les arts

La Fondation Sobey pour les arts a été fondée en 1981 avec pour objectif de perpétuer l'oeuvre du regretté Frank H. Sobey, chef d'entreprise et grand collectionneur, de réunir et conserver des oeuvres représentatives de l'art canadien des XIXe et XXe siècles. Dans une des plus belles collections particulières en son genre, la Fondation Sobey pour les arts a rassemblé des pièces majeures de maîtres canadiens tels que Cornelius Krieghoff, Tom Thomson et J. E. H. MacDonald. La collection est présentée dans l'ancienne demeure de Frank Sobey et de son épouse Irene dans le comté de Pictou, en Nouvelle-Écosse.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Le Musée des beaux-arts du Canada abrite la plus importante collection d'oeuvres d'art ancien et actuel canadien au monde. En outre, il réunit la plus prestigieuse collection d'art européen du XIVe au XXIe siècle au Canada, d'importantes oeuvres d'art indigène, américain et asiatique ainsi qu'une collection mondialement réputée d'estampes, de dessins et de photographies. En 2015, le Musée des beaux-arts du Canada a établi l'Institut canadien de la photographie, un centre mondial de recherche multidisciplinaire consacré à l'étude de l'histoire, l'évolution et l'avenir de la photographie. Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada joue un rôle clé sur la scène culturelle canadienne depuis plus d'un siècle. L'une de ses principales missions consiste à accroître l'accès à l'excellence en matière d'oeuvres d'art pour tous les Canadiens. Pour de plus amples renseignements, visitez beaux-arts.ca et suivez-nous sur Twitter sur @MBACanada

À propos de Musée des beaux-arts de l'Alberta (AGA)

L'Art Gallery of Alberta (AGA) est un centre d'excellence pour les arts visuels dans l'Ouest canadien, qui relie gens, art et idées. L'AGA s'est donné pour mission l'organisation et la présentation d'expositions originales d'oeuvres d'art historiques et contemporaines de l'Alberta, du Canada et du monde entier. L'AGA propose aussi un éventail complet de programmes éducatifs et publics. Fondé en 1924, l'AGA est la plus ancienne institution culturelle en Alberta et le seul musée de la province consacré exclusivement à la mise en valeur et à la préservation de l'art et de la culture visuelle. Pour plus d'informations, visitez www.youraga.ca. (En anglais)

