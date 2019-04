Plastiques IPL Inc. divulguera ses résultats financiers pour le premier trimestre de l'exercice 2019 le 9 mai prochain





MONTRÉAL, le 16 avril 2019 /CNW/ - Plastiques IPL Inc. (« IPLP » ou « la Compagnie ») (TSX : IPLP) divulguera ses résultats financiers pour le premier trimestre de l'exercice 2019 après la fermeture des marchés, le jeudi 9 mai, 2019.

Alan Walsh, chef de la direction, et Pat Dalton, chef des finances, tiendront une conférence téléphonique pour les analystes et les investisseurs le vendredi 10 mai, 2019 à 10 h (heure de l'Est). Pour joindre la conférence téléphonique, qui se déroulera en anglais, composez le +1-416-764-8609 au Canada, le +1-888-390-0605 en Amérique du Nord, ou le 1800939111 en Irlande. Une diffusion audio en direct sera disponible sur le Web à l'adresse suivante : https://event.on24.com/wcc/r/1978004/223D6753EBF4427868148C3F1A77EC14

Une reprise de la conférence téléphonique sera disponible jusqu'à le 17 mai 2019. Pour accéder à la reprise, appelez au +1-416-764-8677 au Canada ou au +1-888-390-0541 en Amérique du Nord, et entrez le code 335858#. Une transcription complète de la conférence sera publiée sur le site Web d'IPLP.

À propos d'IPLP

IPLP est un fournisseur de premier ordre de solutions de produits d'emballage durables principalement dans les marchés de l'alimentation, de la consommation, de l'agriculture, de la logistique et de l'environnement, et opère au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, en Belgique, en Chine et au Mexique. IPLP compte environ 2100 employés et possède des bureaux à Montréal et à Dublin. Pour de plus amples informations, visitez le site Web de la Compagnie au www.iplpgroup.com.

