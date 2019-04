Premier séminaire sur l'hydrogène et la mobilité organisé par le CUTRIC-CRITUC





TROIS-RIVIÈRES, Québec, 16 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Consortium de recherche et d'innovation en transport urbain au Canada (CUTRIC-CRITUC) tient aujourd'hui son premier séminaire sur l'hydrogène et la mobilité. Le séminaire est le coup d'envoi d'une série d'initiatives du CUTRIC-CRITUC pour informer les acteurs clés dans le domaine de la mobilité à faible émission de gaz à effet de serre.

Ce séminaire regroupe aujourd'hui les principaux acteurs dans le domaine de la mobilité électrique à pile à combustible (hydrogène). Les entreprises Ballard, New Flyer, Hydrogenics, BAE system et Enbridge présenteront leur dernière technologie.

Le Québec, avec sa politique d'électrification des transports, a tout intérêt à explorer toutes les technologies de mobilité durable à faible émission en carbone et le séminaire répondra aux besoins des différents acteurs du milieu, tant au niveau municipal, des sociétés de transport, qu'au niveau gouvernemental.

Le gouvernement du Québec sera représenté au séminaire par monsieur Richard Campeau, député de Bourget, adjoint parlementaire à l'environnement qui présentera les intentions de son gouvernement. Le député fédéral de Trois-Rivières, Robert Aubin, prendra également la parole.

À propos du Consortium de recherche et d'innovation en transport urbain au Canada

CUTRIC-CRITUC est un consortium d'innovation composé de membres qui s'associe à des partenaires de l'industrie, du transport en commun et du monde universitaire pour mettre au point la prochaine génération de technologies de mobilité intelligente à faible émission de carbone. Son mandat consiste à faire progresser l'innovation dans le secteur des transports au Canada, à créer des emplois et à réduire considérablement les émissions de GES.

