Artprice (Paris) : Appel aux dons pour Notre-Dame de Paris, chef-d'oeuvre de l'Humanité, en grande partie détruite par le feu





PARIS, 16 avril 2019 /PRNewswire/ -- thierry Ehrmann, fondateur et président d'Artprice : « Trop souvent on se rend compte de la valeur d'une chose, de son importance, quand on l'a perdue ou que l'on a risqué de la perdre. Hier soir, dans le feu qui a ravagé Notre-Dame de Paris, c'est un trésor inestimable pour l'Humanité qui est parti en fumée. »

Le ministère de l'Intérieur a annoncé que « les murs ont été préservés et au moins 30% des oeuvres d'art ont été sauvées », mais toute la charpente, la flèche et près de 70 % des oeuvres ont sans doute disparu à jamais. Il faudra faire l'inventaire de tout ce qui aura été dévoré par les flammes et détruit par l'eau durant neuf heures, parmi les reliques chrétiennes bien sûr, mais surtout des chefs-d'oeuvre de l'Humanité : le grand orgue, les cloches, des vitraux d'une beauté absolue, ainsi que le statuaire et les nombreuses toiles, la Visitation (1716) de Jean Jouvenet, le Saint Thomas d'Aquin (1648) d'Antoine Nicolas, ainsi que les grands « Mays » :

La Descente du Saint-Esprit par Jacques Blanchard ? 1634

Saint Pierre guérissant des malades de son ombre par Laurent de la Hyre ? 1635

La Conversion de saint Paul par Laurent de la Hyre ? 1637

Le Centenier Corneille aux pieds de saint Pierre par Aubin Vouet ? 1639

La Prédication de saint Pierre à Jérusalem par Charles Poerson ? 1642

Le Crucifiement de saint Pierre par Sébastien Bourdon ? 1643

Le Crucifiement de saint André par Charles Le Brun ? 1647

Saint Paul rend aveugle le faux prophète Barjesu et convertit le proconsul Sergius par Nicolas Loir ? 1650

La Lapidation de saint Étienne par Charles Le Brun ? 1651

La Flagellation de saint Paul et Silas par Louis Testelin ? 1655

Saint André tressaille de joie à la vue de son supplice par Gabriel Blanchard ? 1670

Le Prophète Agabus prédisant à saint Paul ses souffrances à Jérusalem par Louis Chéron ? 1687

Les fils de Sceva battus par le démon par Mathieu Elyas ? 1702

À en croire l'extraordinaire diversité ethnique des personnes qui faisaient la queue chaque jour pour visiter Notre-Dame de Paris, il est impossible de ne pas regarder cet édifice comme l'un des joyaux de l'Humanité. Avec 12 millions de visiteurs par an, Notre-Dame de Paris était le monument le plus visité au monde, devant la Grande Muraille de Chine ou la Pyramide de Khéops, la dernière des sept merveilles du monde antique encore debout.

Car derrière sa façade pieuse, couronnée de sa somptueuse rosace, Notre-Dame de Paris est bel et bien l'un des plus importants symboles de la France, mais aussi de toute l'Humanité. En 2019, le monde entier pleure la destruction de la plus célèbre réalisation de l'Art Gothique, qui est aussi un véritable chef-d'oeuvre de maçonnerie opérative.

De très nombreux chefs d'États ont affirmé leur peine de voir un aussi grand symbole détruit par les flammes. Simultanément, l'ensemble des grands mécènes français ont immédiatement montré leur soutien. Parmi eux, le groupe Vinci, la famille Arnault et le groupe LVMH (200 m?), la famille Pinault et la holding Artemis (100 m?) ainsi que la Ville de Paris (50 m?). La famille Ehrmann, le Groupe Serveur et Artprice se joignent à cet élan de générosité.

Une plateforme a d'ores et déjà été mise en ligne pour recueillir tous les dons, venus des quatre coins du monde, qui sont parfois modestes mais qui traduisent le désir général de participer au plus vite à la reconstruction de la cathédrale, où l'on raisonne en termes de décénies :

https://don.fondation-patrimoine.org/SauvonsNotreDame/~mon-don

https://frenchheritagesociety.org/event/notre-dame-fire-restoration-fund/

Notre-Dame de Paris a sans doute vu d'autres épreuves, mais jamais d'aussi ravageuses. L'édifice aura notamment survécu à la guerre de Cent Ans et aux deux Guerres mondiales. En 1793, pendant la Révolution française, la galerie des rois avait été abattue comme symbole de la royauté et les têtes des statues n'ont été retrouvées qu'en 1977. Elles sont aujourd'hui conservées au Musée de Cluny.

Artprice remercie le Groupe Cision pour la diffusion mondiale de cette dépêche.

Copyright 1987-2019 thierry Ehrmann www.artprice.com

En savoir plus sur nos services avec l'artiste gratuit :

https://fr.artprice.com/artiste/23640/baishi-qi

Nos services :

https://fr.artprice.com/subscription

Au sujet d'Artron:

Artprice couvre le monde entier et notamment la Chine avec son fidèle partenaire institutionnel Artron Art Group (Artron) fondé en 1993 et présidé par son Fondateur Mr Wan Jie qui est le plus grand imprimeur de livres d'art au monde, avec plus de 60 000 livres et catalogues de ventes aux enchères et un volume de publications total de 300 millions par an.

Artron.Net est la marque la plus respectée du monde de l'art chinois. Artron.Net compte plus de 3 millions de membres professionnels dans le secteur des arts et 15 millions de visites quotidiennes en moyenne, ce qui en fait le premier site Web d'art mondial.

A propos d'Artprice :

Artprice est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear : 7478 - Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF.

Découvrir Artprice en vidéo : https://fr.artprice.com/video

Artprice fut fondée en 1997 par thierry Ehrmann qui est son PDG. Artprice est auto-contrôlée par le Groupe Serveur créé en 1987. Voir biographie certifiée de Who's who © :

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/03/2019-bio-whoswho-thierry-ehrmann.pdf

Artprice est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 700 000 Artistes. Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 126 millions d'images ou gravures d'oeuvres d'Art de 1700 à nos jours commentées par ses historiens.

Artprice enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6300 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7200 titres de presse dans le monde. Artprice met à la disposition de ses 4,5 millions de membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des oeuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du Code du Commerce).

Artprice, labellisée par le BPI pour la deuxième fois en novembre 2018, développe son projet de Blockchain sur le Marché de l'Art.

Le Rapport Annuel Artprice du Marché de l'Art mondial 2018 publié en mars 2019 : https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-en-2018

Le Rapport du Marché de l'Art Contemporain 2018 d'Artprice :

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2018

Sommaire des communiqués d'Artprice :

http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleasefr.htm

https://twitter.com/artpricedotcom

Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'Art avec Artprice sur Facebook et Twitter :

https://www.facebook.com/artpricedotcom 4 millions d'abonnés

https://twitter.com/artpricedotcom & https://twitter.com/artmarketdotcom

http://artmarketinsight.wordpress.com/

Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artprice http://web.artprice.com/video dont le siège social est le célèbre Musée d'art contemporain Abode of Chaos dixit The New York Times / La Demeure du Chaos: https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

https://vimeo.com/124643720

Musée d'Art Contemporain siège social d'Artprice :

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999

(3,6 millions d'abonnés)

Contact: thierry Ehrmann, ir@artprice.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/872676/Notre_Dame_de_Paris.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/817151/Artprice_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 16 avril 2019 à 11:22 et diffusé par :