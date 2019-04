Pour le développement économique du territoire - Le conseil municipal approuve le projet d'entente avec le Gouvernement du Québec relatif à l'octroi d'une subvention de 100 M$ pour réhabiliter des terrains dans l'Est de Montréal





MONTRÉAL, le 16 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le conseil municipal de la Ville de Montréal a approuvé hier le projet d'entente à signer avec le ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec. Cette entente permettra la mise en oeuvre d'un programme visant à décontaminer des terrains situés à l'est du boulevard Pie-IX sur le territoire de l'île de Montréal, incluant celui de la Ville de Montréal-Est, ainsi qu'à les réaménager, les revaloriser ou les mettre à niveau en vue de leur développement économique.

« Cette entente donne à notre administration les leviers qui vont accélérer le développement économique de l'Est de Montréal au bénéficie de toutes les Montréalaises et de tous les Montréalais. Elle constitue un outil financier essentiel pour stimuler des investissements futurs sur des terrains aux prises avec des contraintes de développement. Au cours des prochains mois, tel que l'énonce la Déclaration pour revitaliser l'Est de Montréal, nous travaillerons, avec le gouvernement du Québec et nos partenaires, afin d'intervenir de façon significative pour le développement économique à l'est du boulevard Pie-IX. Ce développement économique, que nous souhaitons plus vert et plus durable, requiert une adhésion », a affirmé la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« La valorisation de ces terrains constitue une première étape pour favoriser le rapprochement des activités de recherche, d'innovation et d'entrepreneuriat au sein d'un même environnement attrayant. Notre objectif : renforcer notre capacité d'innover en rassemblant les forces entrepreneuriales du Québec et celles de la recherche au sein des milieux de vie créatifs et engageants », ont déclaré Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière et Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

Décontaminer, réaménager, revaloriser

Ce fonds de 100 M$ d'ici 2024, permettra d'agir sur la valorisation et l'élargissement du potentiel de développement de l'Est de Montréal par la réhabilitation de terrains contaminés. Les actions de la Ville pour le développement économique de l'Est seront réalisées avec la collaboration de deux comités : le Comité d'orientation et le Comité consultatif d'investisseurs, dont les membres seront les représentants du ministre de l'Économie et de l'Innovation, d'Investissement Québec, de la Ville de Montréal, de la Ville de Montréal-Est et de l'Administration portuaire de Montréal. Ainsi, la Ville sera en mesure de faire face aux enjeux les plus déterminants du développement de l'Est de Montréal.

Cette entente prévoit le développement, d'ici septembre 2019, d'une vision pour la mise en oeuvre du projet qui permettra d'augmenter les investissements des entreprises québécoises, les investissements étrangers et les exportations, laquelle agira comme catalyseur de développement durable.

Enfin, l'entente proposée contribue à l'identification des infrastructures publiques requises, à accélérer le développement et le rayonnement du pôle économique de l'Est, ainsi qu'au soutien des projets d'investissement durables en misant sur les secteurs à haut potentiel déterminés dans le Plan économique conjoint de la Ville de Montréal et du Gouvernement du Québec.

La Ville devra présenter une planification des activités et un échéancier pour la réalisation du projet au plus tard le 31 mars 2020.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 16 avril 2019 à 11:17 et diffusé par :