Modernisation du réseau électrique à Montréal : Hydro-Québec et ses partenaires municipaux collaborent pour créer un corridor vert





MONTRÉAL, le 16 avril 2019 /CNW Telbec/ - Hydro-Québec, la Ville de Montréal, les arrondissements concernés et les villes de Montréal-Ouest, de Côte Saint-Luc et de Mont-Royal s'engagent à collaborer pour favoriser des initiatives de verdissement et de transport actif dans l'emprise de la ligne de transport d'électricité entre les postes de l'Aqueduc et de Saraguay. Cette collaboration s'inscrit dans le projet de modernisation du réseau électrique entre LaSalle et Saint-Laurent. La création d'un corridor vert pourrait inclure une piste cyclable, un sentier piétonnier et des aménagements récréatifs et paysagers.

Le projet prévoit :

la reconstruction à 315 kV de la ligne de transport aérienne à 120 kV sur 18 km, entre LaSalle et Saint-Laurent ;

et ; la conversion de trois postes de transformation électrique de 120 kV à 315 kV, soit les postes Rockfield ( Lachine ), de Hampstead (Côte Saint-Luc ) et Laurent ( Saint-Laurent ).

Au cours des prochaines semaines, Hydro-Québec conviendra avec chacun de ses partenaires municipaux d'une démarche de collaboration. La population sera invitée à participer aux différentes activités d'information et de consultation qui auront lieu au cours des prochains mois. La collaboration entre les partenaires permettra de favoriser la biodiversité, la connectivité et la mobilité durable en plus d'améliorer le cadre de vie des citoyens.

La reconstruction de la ligne de l'Aqueduc-Saraguay, ainsi que des trois postes,

est estimée à plus de 500 M$. Le projet consiste à remplacer des équipements vieillissants, maintenir la fiabilité du réseau, répondre aux besoins futurs en électricité et de soutenir le développement économique de la métropole.

Le projet en est à la première étape d'élaboration. Il est prévu que la future ligne de transport sera reconstruite dans l'emprise actuelle. Toutefois, Hydro-Québec pourrait optimiser le tracé pour en atténuer les impacts dans le cadre des étapes suivantes selon des critères techniques, économiques, environnementaux et sociaux. La mise en service de la ligne et des postes se fera progressivement de 2023 à 2026.

Site web du projet : www.hydroquebec.com/aqueduc-saraguay/fr

Citations :

« À titre de mairesse et de présidente de l'agglomération de Montréal, je suis heureuse de cette collaboration avec Hydro-Québec. Les initiatives de verdissement et de mobilité dans ce corridor nord-sud de l'ouest de l'île permettront d'enrichir les quartiers qu'il traversera tout en contribuant à réduire les îlots de chaleur et à favoriser les transports actifs. Il s'inscrit dans notre volonté de développer et de mettre en valeur des corridors écologiques et récréatifs sur le territoire montréalais. Une telle initiative est ambitieuse et la collaboration de l'ensemble des partenaires est nécessaire. »

Valérie Plante, mairesse de Montréal

« Les citoyens de nos villes sont de plus en plus conscients de l'importance de ce type d'aménagement en milieu urbain. Les espaces verts rendent des services écologiques, notamment en filtrant l'air et l'eau et en neutralisant les îlots de chaleur. »

Beny Masella, maire de Montréal-Ouest

« Notre ville est heureuse de travailler en collaboration et de manière proactive avec Hydro-Québec pour bonifier le projet, tout en améliorant la fiabilité du réseau électrique. L'ajout d'espaces verts est certainement une de nos priorités. J'ai aussi demandé à Hydro-Québec de créer un comité de travail conjoint pour aborder les préoccupations de nos citoyens, ce qu'Hydro-Québec a accepté volontiers. »

Mitchell Brownstein, maire de Côte Saint-Luc

« Hydro-Québec est fière de travailler en concertation avec ses partenaires municipaux pour améliorer le cadre de vie des citoyens de Montréal et de l'agglomération métropolitaine. Si la mission première d'Hydro-Québec est de répondre aux besoins en électricité de ses clients, l'entreprise poursuit également l'objectif de permettre une cohabitation harmonieuse et durable de ses installations avec le milieu. »

Marc Boucher, président d'Hydro-Québec TransÉnergie

SOURCE Hydro-Québec

