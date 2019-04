Sondage : Seulement 27 % des entreprises au Canada réussissent leur programme de reconnaissance des employés





TORONTO, le 16 avril 2019 /CNW/ - Les travailleurs d'aujourd'hui obtiennent-ils la reconnaissance qu'ils méritent? Selon une nouvelle recherche de la firme de dotation OfficeTeam, à peine un quart des gestionnaires principaux (27 %) au Canada évaluent qu'ils réussissent leur programme de reconnaissance des employés. Pour les 73 % restants, il y a de la place pour l'amélioration.

À l'approche de la semaine des professionnels de l'administration, du 21 au 27 avril, bon nombre d'employés de soutien se demandent probablement s'ils recevront une reconnaissance particulière pour leurs contributions. Les chances sont en leur faveur : 66 % des gestionnaires principaux ont déclaré que leur entreprise organise une certaine forme de reconnaissance pour les employés pendant l'événement, les méthodes les plus populaires demeurant les cadeaux et les célébrations au bureau. Cependant, plus du tiers (34 %) ont indiqué qu'ils ne font rien pour remercier leur personnel.

On a demandé aux cadres supérieurs : « Dans quelle mesure votre société est-elle efficace dans la reconnaissance des employés pour leur bon rendement? » Voici leurs réponses :

Très efficace 27 % Légèrement efficace 53 % Peu efficace 16 % Vraiment inefficace 4 %

100 %

On a également demandé aux cadres supérieurs : « Comment votre entreprise reconnaît-elle habituellement le personnel administratif pendant la Semaine des professionnels de l'administration? » Voici leurs réponses : *

En offrant un cadeau comme des fleurs ou une carte-cadeau 32 % En organisant une fête ou un lunch au travail 31 % En soulignant leurs bons coups publiquement lors d'une réunion du personnel ou

autre. 25 % En donnant une note de remerciement manuscrite 22 % En invitant un conférencier pour de la formation 11 % Aucun geste de reconnaissance n'est fait 34 %

* Les réponses multiples étaient permises.

« Un plus grand nombre de cadres doivent saisir l'importance de la reconnaissance envers les employés dans l'établissement d'un effectif satisfait, motivé et loyal », a déclaré Koula Vasilopoulos, présidente de district pour OfficeTeam. « Régulièrement dire "merci" ou faire de petits gestes d'appréciation peut en dire long et avoir une incidence incroyablement positive sur le moral d'une équipe. »

« Les employeurs qui excellent dans la reconnaissance de leur personnel combinent souvent des programmes formels avec des gestes de gratitude quotidiens », a-t-elle ajouté. « Les programmes d'appréciation par les pairs, les petites cartes-cadeaux pour un travail bien fait ou des félicitations lors d'une réunion du personnel sont des moyens simples et rentables pour les gestionnaires de montrer que la contribution de leur personnel leur importe et qu'ils l'apprécient ».

Pour des idées sur la façon de montrer de l'appréciation à votre personnel durant la Semaine des professionnels de l'administration ou à longueur d'année, consultez la Fiche-Conseil de 20 conseils faciles à suivre pour la reconnaissance des employés.

Le sondage en ligne a été mis au point par OfficeTeam et mené par une firme de sondage indépendante. Le sondage comprend des réponses de plus de 600 gestionnaires principaux dans des entreprises qui comptent 20 employés ou plus au Canada.

OfficeTeam, une entreprise de Robert Half, est le principal service de dotation au pays se spécialisant dans le placement temporaire de professionnels de bureau et de l'administration hautement qualifiés. L'entreprise compte 300 bureaux répartis dans le monde. Pour en savoir plus, veuillez consulter roberthalf.ca/fr/officeteam. Suivez roberthalf.ca/fr/blogue pour obtenir des conseils de carrière et de gestion.

