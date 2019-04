L'Auberge des Îles pourra réaliser un important projet de modernisation





Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de 500 000 $ à l'établissement touristique de Saint-Gédéon, au Lac Saint-Jean.

SAINT-GÉDÉON, QC, le 16 avril 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'Auberge des Îles est idéalement située sur les rives du majestueux lac Saint-Jean, à Saint-Gédéon. Pour améliorer et diversifier son offre de service, le complexe hôtelier bénéficiera d'une contribution remboursable de 500 000 $ de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Grâce à cette aide financière, l'Auberge pourra réaliser un projet qui lui permettra de rénover ses unités d'hébergement et d'aménager de nouvelles infrastructures.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par Richard Hébert, député de Lac-Saint-Jean et secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations. En plus de la modernisation des chambres et des aires communes, l'aide du gouvernement du Canada permettra à l'Auberge des Îles (9292-1345 Québec inc.) d'aménager une piscine semi-olympique intérieure, des jeux d'eau, une salle d'entrainement et une salle de jeux interactive, entre autres.

L'Auberge des Îles est l'un des seuls établissements hôteliers de la région à être situés directement en bordure du lac Saint-Jean. La nouvelle administration souhaite offrir un produit rehaussé, qui répondra mieux aux besoins et aux attentes d'une clientèle nationale et internationale.

Le tourisme constitue une excellente occasion de diversification économique à l'échelle tant nationale que régionale. En ce sens, l'appui du gouvernement du Canada à des projets visant à bonifier l'offre touristique est un moyen efficace de soutenir les actions qui entraînent des retombées économiques appréciables dans les régions.

« Je suis toujours aussi ravi de constater l'effervescence qui anime notre belle région. Dans le domaine du tourisme comme dans celui du développement économique, les entrepreneurs locaux font preuve de créativité et d'audace. Le projet de l'Auberge des Îles contribuera au maintien des attraits et au développement de l'offre touristique du lac Saint-Jean. »

Richard Hébert, député de Lac-Saint-Jean et secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations

« Le gouvernement du Canada n'hésite pas à soutenir des projets qui ont un impact positif sur le tourisme et l'économie d'ici. Par cet appui à la modernisation de l'Auberge des Îles, le gouvernement du Canada réitère son engagement à promouvoir l'offre touristique dans les régions du Québec. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Je me réjouis de l'appui de DEC, qui contribuera à concrétiser l'ambitieux projet de revitalisation de l'Auberge des Îles. Notre clientèle recherche une expérience unique et une qualité d'hébergement supérieure, et nous nous efforcerons de répondre aux attentes par la rénovation et l'ajout infrastructures de services. Maintenant, beau temps mauvais temps, l'Auberge des Ïles sera un incontournable dans la région. Nous serons un des plus beaux complexes hôteliers quatre saisons du Québec! »

Éric Larouche, président de l'Auberge des Îles

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Depuis maintenant 50 ans, le gouvernement du Canada participe activement au développement économique régional au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

