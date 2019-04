Projet d'usine de biométhanisation à Québec - Sol Zanetti appuie la population de Limoilou qui demande la tenue d'un BAPE





QUÉBEC, le 16 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le député de Jean-Lesage, Sol Zanetti, appuie les citoyennes et les citoyens de sa circonscription qui sont préoccupés par le projet d'usine de biométhanisation dans le quartier Limoilou, à Québec, et demande au ministre de l'Environnement, Benoît Charette, de tenir un BAPE sur le projet afin de s'assurer de son acceptabilité sociale.

« Les gens de Limoilou vivent dans un secteur déjà à risque pour la santé de la population en raison d'une concentration excessive d'équipements industriels. Leurs préoccupations sont tout à fait légitimes et doivent être entendues par le gouvernement. Tel qu'il est présenté actuellement, le projet ne reçoit pas une adhésion sociale acceptable. Le ministre Charette a le pouvoir de lancer un BAPE lorsque les préoccupations citoyennes sont importantes, et c'est le cas ici. Nous lui demandons d'être à l'écoute et de s'engager à ce que la population soit consultée », a fait valoir M. Zanetti.

« Québec solidaire n'est pas contre le projet, bien au contraire. Nous sommes heureux de voir que la ville de Québec veut récupérer 60 % de ses matières organiques. Mais nous avons besoin d'une vision d'ensemble sur ce projet. Biométhaniser des matières résiduelles solides tels que les résidus alimentaires est une nouvelle technologie qu'on ne maîtrise pas encore parfaitement, et plusieurs villes ayant construit de tels centres au cours des dernières années ont connu des ratés. Tenir un BAPE sur ce projet permettrait de rassurer la population, mais aussi d'éviter les écueils et de s'assurer que le projet est le meilleur possible », a-t-il conclu.

