Arup nomme Craig Forrest au poste de dirigeant de son groupe canadien





Ce conseiller en matière d?infrastructures met à contribution son expérience d?envergure mondiale afin de stimuler la croissance de l?entreprise et de ses services consultatifs pour investisseurs

Le groupe canadien d?Arup accueille également Melissa Burton, principale associée

TORONTO, 16 avril 2019 /CNW/ - Arup, un chef de file mondial au sein du cadre bâti, a annoncé la nomination de Craig Forrest au poste de dirigeant de ses opérations canadiennes, à compter du 1er avril 2019. Forrest occupe son poste au bureau d?Arup à Toronto et supervise également le bureau de l?entreprise à Montréal.

Depuis plus de 24 ans, Forrest aide des clients à investir dans des grands projets d'infrastructure dans les domaines de l?énergie, de l?aviation, de l?eau, du transport et des villes. Au cours des cinq dernières années, Forrest a agit en tant que dirigeant mondial pour les services commerciaux et consultatifs pour investisseurs d?Arup, fournissant des conseils stratégiques en matière d?affaires, de finances, d?économie, de réglementation et de gestion d?actifs. Sous sa direction, le groupe des services commerciaux et consultatifs pour investisseurs a été reconnu à l?échelle internationale, en remportant plusieurs récompenses de l?industrie, y compris le titre de meilleur conseiller technique en Europe, en Afrique et en Amérique décerné par IJ Global, et en décrochant la première place comme conseiller technique décernée en 2018 par Inframation. Forrest s?est joint aux rangs d?Arup en 2007 en tant que directeur commercial de l?infrastructure au sein du groupe européen.

« Nous sommes enchantés d?accueillir Craig dans nos bureaux de Toronto, alors que nous continuons de développer nos services commerciaux et consultatifs pour investisseurs à travers le Canada, » déclare Andy Howard, président d?Arup Americas. « Craig a fait ses preuves lorsqu?il s?agit de fournir des conseils de marché stratégiques et financiers à des propriétaires, opérateurs et investisseurs; il possède également des connaissances techniques approfondies qui font de lui l?homme de choix pour favoriser l?influence grandissante d?Arup au Canada. »

« Je suis honoré de me joindre à l?équipe canadienne au moment précis où la région se prépare à connaître une croissance exceptionnelle, » déclare Forrest. « Le marché canadien jouit de solides niveaux d?investissement dans les secteurs publics et privés et je suis confiant qu?Arup continuera d?offrir un éventail croissant de services de grande valeur à nos clients afin de les aider à concevoir, planifier et mettre à terme d?importants projets de tous les types. »

Forrest travaillera de près avec Andrew McAlpine, le dirigeant canadien précédent qui demeure en poste chez Arup à titre d?associé principal.

Afin d?appuyer la récente croissance d?Arup dans d?autres secteurs d?activités, le bureau de Toronto accueille également Melissa Burton à titre de dirigeante en consultation au Canada. Melissa est d?origine canadienne et travaillait auparavant aux bureaux de New York. Également à titre de chef de l?équipe de recherche et de technologie avancée chez Arup, Melissa possède de vastes connaissances en matière de technologie, de rapports avec la clientèle et de leadership commercial lui permettant de développer des solutions innovatrices afin de résoudre des problèmes complexes.

De plus, les bureaux de Toronto et de Montréal, qui emploient présentement plus de 320 personnes, ont récemment été relocalisés dans de nouveaux espaces plus grands afin de répondre aux besoins de cette entreprise dynamique en pleine croissance. Arup a connu une saine croissance au Canada au cours des récentes années et prévoit atteindre autour de 20% cette année.

À propos d?Arup

Arup fournit des services de consultation, de planification, d?ingénierie et de conception pour les projets et sites les plus importants au sein de l?environnement bâti. Depuis sa fondation en 1946, l?entreprise offre excellence technique, innovation et valeur à ses clients, tout en maintenant sa mission de base consistant à créer un monde meilleur. La firme a ouvert ses premiers bureaux nords-américains il y a plus de 30 ans, ses premiers bureaux canadiens en 1999 et emploie maintenant 1 700 personnes en Amérique et 16 000 à l?échelle mondiale. La structure employés-propriétaire de l?entreprise favorise l?indépendance, les conseils impartiaux et un investissement continu dans la recherche conjointe, dans le but d?atteindre de meilleurs résultats pour ses clients et partenaires. Pour plus d?information, visitez le site Web d?Arup, www.arup.com.

