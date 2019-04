Mythes et réalités sur les peuples autochtones





UNE 3e ÉDITION MISE À JOUR ET AUGMENTÉE

MONTRÉAL, le 16 avril 2019 /CNW Telbec/ - C'est avec beaucoup de fierté que la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) et l'Institut Tshakapesh ont mis en ligne la 3e édition de l'ouvrage « Mythes et réalités sur les peuples autochtones », de l'auteur Pierre Lepage. Il s'agit d'une version mise à jour et augmentée compte tenu de l'évolution importante de la question autochtone au cours des dernières années.

« La publication de cette nouvelle édition témoigne de la notoriété qu'a acquis cet ouvrage et de l'engouement qu'ont suscité les éditions précédentes, diffusées à plus de 100 000 exemplaires, depuis la première parution en 2002. Cet ouvrage nous rappelle également tout le travail qu'il reste à faire pour parvenir à une meilleure connaissance mutuelle entre Autochtones et Allochtones. »

- M. Philippe-André Tessier, président de la CDPDJ

« Mythes et réalités sur les peuples autochtones est un outil qui demeure indispensable à notre quête de reconnaissance et de respect. Les lieux et les circonstances sont précieux pour poursuivre notre défi de sensibilisation à la réalité de ce que les membres de Premières Nations vivent. Pour l'avenir de nos nations et celle des générations futures! »

- M. Alexandre McKenzie, président de l'Institut Tshakapesh

La préface est signée par M. Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador : « À une époque où un mouvement de réconciliation entre le passé et le présent des peuples autochtones se dessine à l'horizon, Mythes et réalités cherche à abattre les murs des préjugés et à faire place au dialogue, à l'ouverture et surtout, à la compréhension de cette Histoire qui a joué un rôle fondamental dans les réalités que vivent aujourd'hui nos populations au Québec mais aussi à travers le continent. »

Chaque page de cet ouvrage fera découvrir, ou redécouvrir, l'histoire des Premières Nations et des Inuit, l'état de la situation et les défis qui attendent les peuples autochtones pour atteindre la réussite identitaire. Plusieurs exemples permettront de réaliser qu'au-delà des différences, Québécois et Autochtones ont beaucoup d'aspirations et d'intérêts communs, des exemples encourageants pour un avenir en commun dans le respect mutuel et l'harmonie.

La version française est donc accessible dès maintenant sur les sites de la Commission et de l'Institut Tshakapesh. La version anglaise sera en ligne sous peu. Une version imprimée de l'ouvrage sera lancée dans les prochaines semaines.

