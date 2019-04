Le gouvernement du Canada bâtit des logements abordables et avec mesures de soutien destinés aux personnes ayant des lésions cérébrales acquises





SUDBURY, ON, le 16 avril 2019 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi, en mai 2018, le gouvernement a lancé le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), le plus important programme du genre dans l'histoire du Canada.

Aujourd'hui, à Sudbury, Paul Lefebvre, député de Sudbury, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ont annoncé un engagement financier de plus de 1,36 million de dollars du gouvernement fédéral pour l'expansion de la Wade Hampton House. Les travaux visent notamment la construction d'un nouvel immeuble de six appartements d'une chambre et six logements-foyers conçus pour accueillir des résidents ayant des lésions cérébrales acquises.

Grâce à cet investissement du FNCIL, une initiative phare de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), et aux apports de fonds d'autres partenaires, notamment le gouvernement de l'Ontario et la Ville de Sudbury, cet ensemble de la Marche des dix sous du Canada permettra à au moins 12 personnes ayant des lésions cérébrales acquises d'habiter dans un logement abordable et avec mesures de soutien.

L'offre sur place et à temps plein de services et de mesures de soutien aux occupants les aidera à regagner leurs aptitudes et à s'adonner à des activités du quotidien qui sont importantes pour eux, tout en optimisant leur autonomie et leur intégration à la collectivité.

La Marche des dix sous du Canada a été établie en 1992 pour la production et la promotion de logements abordables avec mesures de soutien destinés aux personnes ayant une déficience physique. L'organisme, qui exploite actuellement cinq ensembles de logements abordables avec mesures de soutien en Ontario, offre 86 logements à des personnes dans le besoin.

Le programme de logement supervisé de la Marche des dix sous du Canada offre une variété d'options de logement communautaire permettant aux personnes handicapées d'avoir le choix et le contrôle sur leur quotidien et de s'engager pleinement au sein de leur collectivité.

Citations

« Les sommes que notre gouvernement investit dans le logement avec mesures de soutien ici, à Sudbury, contribuent à améliorer la qualité de vie des gens, dont les personnes handicapées, de même qu'au mieux-être social de l'ensemble de la collectivité. » - Paul Lefebvre, député de Sudbury

« Notre gouvernement s'emploie à aider ceux qui en ont besoin, voilà pourquoi nous sommes fiers d'investir dans cette initiative. La Wade Hampton House est plus qu'un simple endroit sûr et abordable où habiter; pour les résidents, ils deviendront bientôt un vrai foyer, la clé d'une vie meilleure. » - Marc Serré, député de Nickel Belt

«?La Marche des dix sous du Canada exprime sa grande reconnaissance au gouvernement pour son engagement de 1,36 million de dollars, qui permettra à des personnes ayant subi un traumatisme crânien de vivre de manière plus autonome à Sudbury.?» - Leonard Baker, président de la Société d'habitation à but non lucratif de la Marche des dix sous du Canada.

« Les logements avec services de soutien pour les personnes atteintes de lésions cérébrales acquises sont rares et je suis ravi que tous les ordres de gouvernement et la communauté se soient réunis pour appuyer le formidable projet de la maison Wade Hampton. Ces logements abordables avec services auront un impact énorme sur le travail de March of Dimes Canada et, plus important encore, sur la qualité de vie des personnes qui vivent avec des lésions cérébrales acquises et qui en ont besoin. » - Brian Bigger, Maire de Sudbury

Faits en bref

Grâce à ce nouveau bâtiment, la Marche des dix sous du Canada vise à réaliser une économie d'énergie de 35 % et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 39 % par rapport aux exigences de l'édition 2015 du Code national de l'énergie pour les bâtiments.

vise à réaliser une économie d'énergie de 35 % et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 39 % par rapport aux exigences de l'édition 2015 du Code national de l'énergie pour les bâtiments. Puisque ce bâtiment vise à répondre aux besoins de personnes ayant une déficience physique, les aires communes et la totalité des logements seront accessibles.

Les 12 logements seront abordables et auront un loyer correspondant à moins de 80 % du loyer médian du marché.

Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui ont pour but de venir en aide aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les aînés, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada va collaborer avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires existants au cours des 10 prochaines années.

va collaborer avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires existants au cours des 10 prochaines années. Le FNCIL prévoit en outre des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des refuges pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour aînés et de 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le commerce et les transports, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

