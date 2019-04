Cascades lance la Collection Latte(MC) de papier essuie-mains, de papier hygiénique et de papier mouchoir





KINGSEY FALLS, QC, le 16 avril 2019 /CNW Telbec/ - Cascades inc. (TSX: CAS) chef de file dans la récupération et la fabrication de produits verts d'emballage et de papier tissu, est fière d'annoncer le lancement de sa nouvelle Collection LatteMC. Cette collection est offerte dans les catégories de papiers essuie-mains, de papier toilette et de papier mouchoir, cette nouvelle ligne de produits est offerte sous les marques Cascades PRO Select® et Cascades PRO PerformMC. La nouvelle gamme offrira une performance équivalente aux produits de papier blancs, à un prix inférieur.

Dans l'industrie, la demande pour de la pâte vierge ne cesse d'augmenter et aucun ralentissement n'est prévu avant 2021. Combinées à une pénurie de fibres recyclées de bonne qualité, ces conditions de marché entraînent une augmentation record du prix des produits de papier blanc.

« Grâce aux efforts concertés de nos équipes de recherche et développement et d'innovation, Cascades est parvenue à développer sa nouvelle collection Latte, une solution permettant de contrer les hausses de prix de la matière première et ce, sans compromettre la qualité et les attributs écologiques de nos produits. La couleur distinctive Latte est créée en combinant des fibres recyclées blanches et du carton, ce qui permet d'obtenir un produit dont la qualité équivaut à celle des produits de papier blanc. Cette nouvelle gamme de produits représente une solution verte et économique pour vos besoins en papier essuie-mains, en papier hygiénique et en papier mouchoir », a souligné le président et chef de l'exploitation de Cascades Groupe Tissu, Jean-David Tardif.

Les produits de la collection Latte respectent les exigences rigoureuses des certifications Green-e, Green Seal et UL/Ecologo.

« La solution de rechange de Cascades aux produits de papier blanc contribuera à lutter contre la hausse des prix qui touchera toutes les industries dans les prochaines années. Nous prévoyons que ce sont les marchés de l'éducation, des services alimentaires et des immeubles de bureaux qui tireront le plus profit de notre solution », a affirmé Sandra Hudon, vice-présidente des ventes, Amérique du Nord, pour Cascades PROMC.

La marque Cascades PROMC propose des essuie-mains, du papier toilette, des serviettes de table, des essuie-tout, du papier mouchoir, des chiffons et des distributrices. Par l'intermédiaire de son réseau de distributeurs, Cascades PROMC commercialise des solutions d'hygiène éprouvées à coût abordable pour la salle de bains, la salle de réunion, la cafétéria, la salle de classe et plus encore - une vaste gamme de produits conçus pour les tâches les plus diverses.

La Collection Latte est maintenant disponible et comporte les produits suivants :

Papier essuie-mains :

Papier essuie-mains en rouleau Cascades PRO Select ® , Latte, 350 pi (H239)

, Latte, 350 pi (H239) Papier essuie-mains en rouleau Cascades PRO Select ® , Latte, 800 pi (H289)

, Latte, 800 pi (H289) Papier essuie-mains à plis multiples Cascades PRO Select ® , Latte, 250 feuilles (H179)

, Latte, 250 feuilles (H179) Papier essuie-mains en rouleau Cascades PRO PerformMC, Latte, 775 pi (T114) - pour les distributrices Cascades PRO Tandem®

Papier toilette :

Papier toilette standard Cascades PRO Select ® , Latte, 2 épaisseurs, 500 feuilles (B159)

, Latte, 2 épaisseurs, 500 feuilles (B159) Papier toilette standard Cascades PRO Select ® , Latte, 2 épaisseurs, 500 feuilles (B189)

, Latte, 2 épaisseurs, 500 feuilles (B189) Papier toilette en rouleau géant Cascades PRO Select ® , Latte, 2 épaisseurs, 1000 pi (B249)

, Latte, 2 épaisseurs, 1000 pi (B249) Papier toilette standard Cascades PRO Perform MC , Latte, 2 épaisseurs, 400 feuilles (B400)

, Latte, 2 épaisseurs, 400 feuilles (B400) Papier toilette en rouleau géant Cascades PRO Perform MC , Latte, 2 épaisseurs, 1000 pi (B500)

, Latte, 2 épaisseurs, 1000 pi (B500) Papier toilette en rouleau géant Cascades PRO Perform MC , Latte, 2 épaisseurs, 1250 pi (T322) - pour les distributrices Cascades PRO Tandem ®

, Latte, 2 épaisseurs, 1250 pi (T322) - pour les distributrices Cascades PRO Tandem Papier toilette en rouleau géant Cascades PRO Perform MC , Latte, 2 épaisseurs, 1400 pi (T263) - pour les distributrices Cascades PRO Tandem ®

, Latte, 2 épaisseurs, 1400 pi (T263) - pour les distributrices Cascades PRO Tandem Papier toilette haute capacité Cascades PRO PerformMC, Latte, 2 épaisseurs, 865 feuilles (T144) - pour les distributrices Cascades PRO Tandem®

Papier mouchoir :

Papier mouchoirs en boîte standard Cascades PRO PerformMC, Latte, 2 épaisseurs, 100 feuilles (F300)

Pour plus d'information au sujet de Cascades PROMC, veuillez visiter www.cascadespro.com.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte 11 000 femmes et hommes travaillant dans plus de 90 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

Site web : www.cascades.com

www.cascadespro.com

Blogue Vert de Nature : blogue.cascades.com

Facebook : facebook.com/Cascades

Twitter : twitter.com/CascadesDD | twitter.com/CascadesSD | twitter.com/CascadesInvest

YouTube : youtube.com/Cascades

youtube.com/CascadesTG

SOURCE Cascades Inc.

Communiqué envoyé le 16 avril 2019 à 10:11 et diffusé par :