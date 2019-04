Retraite Québec dévoile les prénoms les plus populaires en 2018





QUÉBEC, le 16 avril 2019 /CNW Telbec/ - Retraite Québec présente le palmarès très attendu des prénoms les plus populaires au Québec en 2018. Ce sont les prénoms Emma et William qui demeurent en tête de lice pour une quatrième année consécutive.

Dans la liste des 10 prénoms masculins les plus populaires, William est indétrônable, occupant la première place pour une sixième année consécutive. Après une absence d'un an, Thomas est de retour parmi les premières positions, s'insérant au 4e rang. Mentionnons également la popularité grandissante d'Édouard, qui se hisse au 9e rang des prénoms les plus populaires en 2018.

Quant aux prénoms féminins, Emma l'emporte de nouveau. Les prénoms Emma et Léa se sont disputé la première place pendant plusieurs années, mais Léa a glissé au 4e rang en 2018. Le prénom Alice prend la deuxième position, suivi de près par Olivia. Après avoir occupé, au cours des 6 dernières années, les positions 10, 9 et 7, Charlie continue de gagner en popularité et s'invite au 5e rang. Notons la remontée fulgurante de Livia, passant du 21e rang au 8e rang en 2018.

Consultée plus de 500 000 fois par année, la banque de prénoms comprend les données des 6 dernières années, et elle se trouve sur le site Web de Retraite Québec, au http://www.retraitequebec.gouv.qc.ca.

Faits saillants

Retraite Québec administre l'Allocation famille (auparavant le Soutien aux enfants), une mesure importante du gouvernement du Québec pour aider financièrement les familles. Plus de 2,2 milliards de dollars sont versés annuellement à 876 000 familles.

Palmarès des prénoms les plus populaires au Québec en 2018 :

Filles



Garçons

Prénom de l'enfant Fréquence

Prénom de l'enfant Fréquence









1 EMMA 612

1 WILLIAM 739 2 ALICE 525

2 LOGAN 636 3 OLIVIA 490

3 LIAM 629 4 LÉA 473

4 THOMAS 601 5 CHARLIE 450

5 NOAH 568 6 FLORENCE 439

6 JACOB 540 7 CHARLOTTE 437

7 LÉO 536 8 LIVIA 378

8 FÉLIX 496 9 ZOÉ 346

9 ÉDOUARD 488 10 BÉATRICE 331

10 NATHAN 483

À propos de Retraite Québec

Retraite Québec administre le Régime de rentes du Québec, les régimes de retraite du secteur public et la mesure de l'Allocation famille. Elle assure aussi l'encadrement des régimes complémentaires de retraite et des régimes volontaires d'épargne-retraite. De plus, elle fait la promotion de la planification financière de la retraite.

Par sa mission, Retraite Québec concourt à l'évolution du système de retraite et contribue à la sécurité financière des Québécoises et des Québécois.

