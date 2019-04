Wells Fargo Commercial Distribution FinanceMC célèbre 50 ans de financement des stocks au Canada





Wells Fargo Commercial Distribution FinanceMC (CDF) a annoncé aujourd'hui qu'elle célébrait son 50e anniversaire de financement des stocks au Canada. Établie à Mississauga, en Ontario, CDF emploie plus de 200 personnes et sert plus de 3 800 entreprises dans les dix provinces et les trois territoires au Canada.

Fondée en 1969, CDF offre des solutions personnalisées pour financer l'acheminement des produits finis durables des fabricants aux concessionnaires. En tant que chef de file mondial du financement des stocks, CDF exploite des technologies de pointe et une expertise de l'industrie pour aider ses clients à gérer leurs liquidités, réduire les risques et augmenter les ventes.

« Nous sommes fiers de notre histoire au Canada, de l'équipe que nous avons bâtie et des relations durables que nous avons établies avec nos clients sur plusieurs décennies, » a dit Tim Nixon, chef de CDF au Canada. « Alors que nous prenons le temps de réfléchir aux cinq dernières décennies, nous sommes enthousiastes à l'idée d'entreprendre 50 autres années de service, de continuer à redonner à nos collectivités et à nos organismes et d'aider nos clients à réussir financièrement. »

Aujourd'hui, CDF figure parmi les principaux fournisseurs de services de financement des stocks au Canada avec des clients allant d'entreprises familiales locales à de grandes entreprises nationales dans des secteurs clés comme les véhicules récréatifs et marins, les sports motorisés, l'agriculture, les produits pour pelouses et jardins, ainsi que les produits électroniques et électroménagers.

« Lorsque nous avons décidé d'accroître notre part du marché des véhicules récréatifs en 1977, CDF était clairement le partenaire qu'il nous fallait, et 42 ans plus tard, CDF demeure celui sur lequel nous continuons de nous appuyer, » a indiqué Jonathan Stone, directeur des opérations chez Stone's RV & Home Center, une entreprise familiale située en Nouvelle-Écosse. « L'équipe est professionnelle, extrêmement accessible et relève sans détour les défis de notre entreprise. Je recommande sans hésiter CDF. Ils sont comme des membres de notre famille. »

« CDF est notre source de financement privilégiée depuis près de 45 ans parce qu'ils comprennent ce que signifie le travail d'équipe, » a dit Becky Gilmore, directrice générale de Hully Gully, une entreprise ontarienne spécialisée dans les sports motorisés. « Dès que notre entreprise vit des changements, nos représentants de CDF sont disposés à s'ajuster et à nous offrir le soutien nécessaire pour assurer notre réussite. CDF se soucie de ses clients, et c'est quelque chose que nous apprécions beaucoup. »

Donner et soutenir les collectivités locales fait partie des priorités de Wells Fargo et des devoirs essentiels de CDF. Depuis plus de dix ans, les membres de l'équipe canadienne appuient la fondation Peel Children's Aid, un organisme sans but lucratif qui vise à transformer la vie des jeunes et à prendre soin d'une nouvelle génération de familles vulnérables.

« Nous sommes tellement reconnaissants du soutien et de l'engagement de Wells Fargo pour nos projets, » a dit Renae Addis, directrice générale de la fondation Peel Children's Aid. « Nous constatons déjà l'impact énorme des investissements dans les programmes qui favorisent la croissance et la réussite à venir. Les enfants et les jeunes avec lesquels nous travaillons ont droit aux mêmes chances que leurs pairs, et Wells Fargo partage notre détermination à défendre leurs besoins. Nous serons heureux de pouvoir travailler avec Wells Fargo pendant bien des années encore. »

Pour de plus amples renseignements sur les 50 ans de CDF au Canada, visitez le site https://wellsfargo.ca/.

À propos de Wells Fargo Commercial Distribution Finance

CDF a fourni 41 milliards de dollars de financement à plus de 30 000 concessionnaires et plus de 1 200 distributeurs et fabricants dans le monde entier en 2017. Wells Fargo CDFMC propose des solutions, des services et de l'information en matière de financement des stocks grâce à sa connaissance approfondie de l'industrie et à son engagement. Les programmes comprennent des financements de stocks et de créances, des financements reposant sur l'actif, des financements de marque privée, la gestion de sûretés et des produits financiers connexes. Pour plus d'information, visitez wellsfargo.com/cdf ou suivez l'actualité de l'entreprise sur Twitter @WellsFargoB2B.

À propos de Wells Fargo

Wells Fargo & Company (NYSE : WFC) est une société de services financiers diversifiés, présente dans les collectivités et ayant des éléments d'actif de 2 mille milliards de dollars. La vision de Wells Fargo est de répondre aux besoins financiers de ses clients et de les aider à réussir. Fondée en 1852 et ayant son siège à San Francisco, Wells Fargo fournit des services bancaires, de placement et de prêts hypothécaires, ainsi que des services financiers destinés aux entreprises et aux consommateurs par l'entremise de 8 300 succursales, 13 000 guichets automatiques, Internet (wellsfargo.com) et des services bancaires sur appareil mobile. Elle possède des bureaux dans 42 pays et territoires pour appuyer ses clients qui mènent des activités dans une économie mondialisée. Avec près de 263 000 membres d'équipe, Wells Fargo sert un foyer américain sur trois. En 2017, Wells Fargo & Company figurait au 25e rang du classement des plus grandes sociétés américaines, établi par le magazine Fortune.

