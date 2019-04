Ricoh Canada lance les services TI de Ricoh





Ricoh Canada termine le changement de marque de Graycon IT et lance les services TI de Ricoh.

TORONTO, le 16 avril 2019 /CNW/ - Ricoh Canada Inc. annonce le lancement national des services TI de Ricoh dans le cadre de l'achèvement du changement de marque et de l'expansion de Graycon IT. La transition de Graycon IT vers Ricoh marque l'engagement stratégique de Ricoh envers l'expansion de son portefeuille de services.

Les services TI de Ricoh se spécialisent dans la conception, la mise en oeuvre, la sécurité et le soutien des systèmes d'infrastructure, en nuage et réseau. Ils se fondent sur le fait que Ricoh Canada cible la dynamisation des espaces de travail numériques pour offrir des TI éclairées.

L'historique mondial d'innovation de Ricoh combiné à une appréciation des idées locales ont permis aux services TI de Ricoh d'aider les organisations à rester concurrentielles, conformes et sécuritaires par l'offre de solutions personnalisées. Soutenus par tout un réseau de professionnels certifiés et formés, les services TI de Ricoh appuient également la croissance de leurs clients au moyen d'un service à la clientèle et d'une productivité améliorés.

Eric Fletcher, vice-président, Marketing, chez Ricoh Canada Inc. affirme : « L'achèvement du changement de marque nous donne l'occasion de présenter la marque nationale unifiée et l'expérience client harmonieuse qui font la réputation de Ricoh. Nous avons hâte de travailler avec les petites et moyennes entreprises de notre clientèle afin de maximiser la fusion de nos capacités dans la prestation des services TI gérés. »

Les clients actuels de Graycon continueront de recevoir l'excellent niveau de service dont ils ont toujours profité, mais en ayant également l'avantage supplémentaire d'un accès complet à l'expertise, au service à la clientèle et au réseau de soutien technique de Ricoh Canada. Cet accès aidera les clients à explorer le vaste portefeuille de Ricoh : des produits de gestion de l'impression et audiovisuels aux analyses.

