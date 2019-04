Huawei lance Track AI pour faciliter la détection de signes précoces de déficience visuelle chez les enfants dans le monde entier





Huawei déploie son expertise de l'IA en collaboration avec des organismes de recherche médicale réputés afin de protéger la vue des enfants. Huawei travaille avec IIS Aragon et DIVE Medical pour co-élaborer «Track AI», un système d'évaluation à base d'IA pour détecter et diagnostiquer les premiers signes de déficience visuelle chez les enfants.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime à 19 millions le nombre d'enfants touchés par une déficience visuelle qui peut être prévenue ou guérie dans 70 à 80% des cas. Le plus souvent, ces enfants ne seront pas diagnostiqués pendant des années, ce qui aura de graves conséquences pour leur vue, leur développement général et leurs chances en termes d'éducation et de relations sociales. Des déficiences visuelles moins graves mais faciles à prévenir affectent actuellement 12,8 millions d'enfants.

«Il y a quelques années, nous sommes engagés à développer un outil permettant d'évaluer la fonction visuelle chez les jeunes enfants et de repérer ceux qui ont une déficience visuelle, a déclaré Victoria Pueyo, ophtalmologue pédiatrique chez DIVE Medical.

Grâce au soutien d'Huawei et de sa technologie d'IA, DIVE est maintenant en mesure de travailler dans ce but. Notre objectif est de mettre en oeuvre cette technologie à l'échelle mondiale et, grâce à notre approche multi-ethnique, nous pouvons prendre en compte tous les types de déficience visuelle.»

Pour détecter les déficiences visuelles, le logiciel DIVE (pour: Devices for an Integral Visual Examination) est exécuté sur la tablette Matebook E pour surveiller et suivre le regard de chaque oeil pendant que le patient observe des stimuli conçus pour tester différent aspects de la fonction visuelle. Les données collectées sur les schémas de regard des patients sont ensuite traitées par le smartphone P30 d'HUAWEI qui utilise l'algorithme HUAWEI HiAI pour identifier les indicateurs potentiels de déficiences visuelles.

Grâce au P30 d'HUAWEI et à la technologie HUAWEI HiAI, l'initiative Track AI devient un outil facile à utiliser, portable et abordable pour repérer le plus tôt possible ces problèmes chez les enfants et dès l'âge de six mois. En fin de compte, le but est d'autonomiser les personnes sans formation afin qu'elles contribuent au dépistage des enfants qui pourraient avoir une déficience visuelle afin de les aider à accéder plus rapidement à un traitement.

«Dans le passé, les smartphones n'étaient pas assez puissants pour traiter des algorithmes IA complexes et les données devaient être envoyées dans le cloud pour y être traitées. La communication vers et depuis le cloud ralentit le traitement de l'IA et, en l'absence de réseau, cette technologie est inutile. La nouvelle technologie Track AI associe le meilleur de la technologie Huawei de l'apprentissage automatique et de traitement de l'IA sur un périphérique à la recherche concrète et aux connaissances de IIS Aragon et de DIVE Medical», a déclaré Peter Gauden, expert en technologie chez Huawei.

«Track AI fait partie de l'engagement plus vaste de Huawei de repousser les limites de l'humainement possible et d'utiliser l'IA pour de bonnes causes. Notre objectif dans le cadre de ce projet est de permettre aux parents et aux médecins du monde entier de détecter les déficiences visuelles plus rapidement, plus facilement et plus efficacement grâce à la technologie de l'IA.»

Comment ça marche?

Les enfants ayant un handicap visuel présentent des schémas de regard différents de ceux des enfants dont la vue est normale. DIVE peut collecter avec précision des données sur l'orientation du regard pendant l'observation de stimuli visuels scientifiquement conçus. Il est difficile pour le personnel de santé non spécialisé d'interpréter ces données. Or en utilisant l'IA, les ordinateurs peuvent être formés à repérer les schémas de regard anormaux pour faciliter les dépistages et les diagnostics et accélérer le processus conduisant du diagnostic à la gestion du problème.

Track AI s'appuie sur les capacités de TensorFlow, une plateforme open source de Google, et de Huawei HiAi, pour créer un système d'apprentissage automatique sur un smartphone équipé de la puce révolutionnaire Kirin 980, une centrale de traitement de l'IA qui va façonner l'avenir de l'IA pour smartphone.

Deux unités de traitement neuronales (Dual NPU) dédiées intégrées à la puce Kirin 980 prennent en charge l'IA embarquée: les fonctionnalités IA sont ainsi exécutées sur le smartphone même, ce qui accélère considérablement les opérations tout en protégeant la confidentialité de l'utilisateur. Les deux unités de traitement Dual NPU contribuent également à rendre les fonctionnalités IA du smartphone plus intelligentes au fil du temps ainsi qu'à accroître les performances et l'efficacité quotidiennes.

Sur un smartphone, Track AI est portable, ne nécessite pas de wi-fi et reçoit les données en temps réel, ce qui accélère les diagnostics. Les capacités inégalées du smartphone de Huawei permettent d'utiliser Track AI partout dans le monde, de l'ophtalmologue d'un hôpital britannique au médecin de campagne dans un village isolé africain isolé.

Les premiers essais conduiront bientôt à une adoption généralisée. Développer un système basé sur l'IA nécessite la collecte de données auprès de milliers d'enfants. Les centres de recherche collectent actuellement des données de test dans cinq pays de trois continents (Chine, Mexique, EAU, Espagne et Royaume-Uni). Lorsqu'une masse de données aura été agrégée, les réseaux neuronaux seront entraînés, puis un prototype d'appareil sera testé vers la fin de cette année avec un déploiement prévu pour 2020, afin d'aider les professionnels de la santé à diagnostiquer et traiter précocement les problèmes oculaires.

