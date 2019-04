La ministre Duncan souligne le soutien accordé aux chercheurs étudiants et aux étudiants des cycles supérieurs dans le budget de 2019





Des investissements phares contribuent à bâtir une société innovante et tournée vers l'avenir

TORONTO, le 16 avril 2019 /CNW/ - Les sciences, la recherche et les données probantes sont des éléments essentiels à notre qualité de vie. Ce sont elles qui ouvrent la voie aux découvertes et aux idées, qui mènent à la création d'emplois bien rémunérés et qui enrichissent le filon de talents et de savoir-faire dont le Canada a besoin pour prospérer. Dans le monde entier, la demande pour des gens de talent augmente en flèche. Le gouvernement du Canada investit donc pour aider les chercheurs en formation à atteindre des seuils d'excellence.

Depuis 2016, le gouvernement du Canada a investi 10 milliards de dollars dans les sciences et la recherche. Ces investissements incluent des engagements de 114 millions de dollars présentés dans le budget de 2019 et annoncés aujourd'hui par la ministre des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan, pour créer 500 bourses supplémentaires pour les étudiants à la maîtrise et 500 bourses supplémentaires de trois ans pour les étudiants au doctorat d'ici l'exercice 2021-2022. La ministre a également annoncé un congé parental prolongé (de 6 à 12 mois) pour les étudiants et les stagiaires postdoctoraux qui reçoivent des fonds des conseils subventionnaires, ce qui leur donnera une souplesse accrue pour trouver un équilibre entre leur formation et leurs obligations familiales.

Ces efforts témoignent du profond changement de culture qui s'opère dans le milieu canadien des sciences et de la recherche. Les mesures d'équité, de diversité et d'inclusion prises dans le milieu universitaire permettront à nos laboratoires et à nos salles de classe d'être un meilleur reflet de la société canadienne d'aujourd'hui.

« Les chercheurs étudiants ont les mêmes défis à relever que les autres travailleurs qui souhaitent fonder une famille sans abandonner leur carrière. Dans le budget de 2019, nous proposons de prolonger les congés parentaux et d'offrir de nouvelles bourses d'études et bourses doctorales. Cela s'inscrit dans notre objectif de transformer le visage des sciences au Canada. Lorsque nous appuyons les sciences et les chercheurs, nous soutenons une économie florissante et avantageuse pour l'ensemble des Canadiens. »

- La ministre des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan

« J'ai terminé mes études supérieures et obtenu ma première nomination professorale alors que je prenais soin de mon premier enfant. Je comprends donc bien ce que signifie jongler avec des responsabilités de parent et de chercheur. La prolongation du congé parental par le gouvernement fédéral cadre avec l'engagement de l'Université York envers l'accessibilité, la diversité et l'inclusion et donnera l'occasion à de nombreux membres de notre communauté d'être à la fois d'excellents étudiants et d'excellents parents. »

- La rectrice et vice-chancelière de l'Université York, Rhonda Lenton

Les faits en bref

La bonification proposée du système canadien de bourses approfondira le bassin de talents et de compétences du Canada , ce qui aura pour effet de renforcer le filon des idées au pays et d'aider les entreprises innovatrices à prospérer, à soutenir la croissance économique et à créer de bons emplois pour la classe moyenne.

, ce qui aura pour effet de renforcer le filon des idées au pays et d'aider les entreprises innovatrices à prospérer, à soutenir la croissance économique et à créer de bons emplois pour la classe moyenne. Les étudiants et les stagiaires postdoctoraux seront en mesure de trouver un meilleur équilibre entre leur formation et leurs responsabilités familiales associées à la naissance ou à l'adoption d'un enfant. Ils pourront notamment faire coïncider la reprise de leurs activités de recherche avec le début d'une session universitaire.

Le congé parental prolongé sera offert aux étudiants et aux stagiaires postdoctoraux qui reçoivent des fonds directement des organismes subventionnaires sous forme de bourses d'études et de bourses postdoctorales, ainsi qu'à ceux obtenant des sommes indirectement par l'entremise de subventions qui permettent aux professeurs de verser un traitement ou un salaire à des étudiants et à des stagiaires postdoctoraux.

