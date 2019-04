Avis de nomination - Christiane Pelchat nommée PDG de Réseau Environnement





MONTRÉAL, le 16 avril 2019 /CNW Telbec/ - Réseau Environnement est heureux d'annoncer la nomination de Me Christiane Pelchat, à titre de présidente-directrice générale (PDG) de l'association. Me Pelchat occupe ses nouvelles fonctions depuis le 15 avril 2019.

Avocate, gestionnaire, femme publique, Christiane Pelchat a travaillé en sein de nombreux organismes québécois et internationaux. Grâce à sa vaste expertise, Mme Pelchat sera en mesure d'assurer le leadership de l'association et de poursuivre le travail entamé par son prédécesseur M. Jean Lacroix, afin de consolider et d'accentuer la position de Réseau Environnement à titre d'acteur incontournable sur les enjeux environnementaux au Québec.

« Réseau Environnement est heureux de l'arrivée de Me Pelchat, une femme reconnue pour ses connaissances des politiques publiques et ses habiletés comme gestionnaire. Nous sommes confiants que ses qualités de leaders et son expérience autant auprès des institutions publiques qu'auprès de la société civile, ou des parlementaires et des représentants gouvernementaux de différents pays, sauront être mises à profit et qu'elle sera porteuse d'avenir pour notre association », déclare Karine Boies, présidente du conseil d'administration de Réseau Environnement.

Christiane Pelchat : faits saillants de sa carrière

Avocate en droit administratif et en droit à l'égalité.

Détentrice d'un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal.

Détentrice d'un baccalauréat en sciences sociales, spécialisation en science politique.

Présidente du Conseil du statut de la femme du Québec (2006-2011)

Déléguée générale du Québec au Mexique (2011-2014).

Députée à l'Assemblée nationale du Québec (1985-1994), adjointe parlementaire au ministre de l'Environnement durant 4 ans.

Lauréate du prix Femme de Mérite de l'Y des Femmes de Montréal

Récipiendaire prix Condorcet- Dessaule

À propos de Réseau Environnement

Réseau Environnement, organisme à but non lucratif fondé il y a plus de 50 ans, a pour mission de promouvoir les bonnes pratiques et l'innovation en environnement. Il regroupe plus de 2 000 spécialistes, des domaines public, privé, municipal et parapublic, oeuvrant dans les secteurs de l'eau, des matières résiduelles, des changements climatiques, des sols et eaux souterraines et de la biodiversité. Formant le plus important regroupement de spécialistes en environnement au Québec, Réseau Environnement constitue une référence incontournable en matière d'excellence et agit comme catalyseur de solutions pour une société durable.

reseau-environnement.com / @Reseau_Envt

SOURCE Réseau Environnement

Communiqué envoyé le 16 avril 2019 à 09:45 et diffusé par :