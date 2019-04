Messe de solidarité avec le Diocèse de Paris





MONTRÉAL, le 16 avril 2019 /CNW Telbec/ - L'archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine, célébrera aujourd'hui une messe de solidarité avec le Diocèse de Paris, à la suite de l'incendie survenu hier à la Cathédrale Notre-Dame.

« Cette tragédie arrive tout juste au début de la semaine sainte. Nous sympathisons avec les citoyens et citoyennes de Paris, avec les fidèles et avec toutes les personnes qui sont attristées en France et dans le monde », a déclaré Mgr Lépine.

Cette grande cathédrale gothique de plus de 850 ans, a une valeur symbolique qui touche des millions de personnes. Par sa hauteur elle évoque le désir de Dieu, par sa grandeur elle veut rassembler les humains, par son histoire elle est un signe de collaboration entre les générations et d'espérance.

La messe aura lieu à 12 h 15 à la Basilique Notre-Dame de Montréal, située au 110 rue Notre-Dame Ouest, Montréal.

