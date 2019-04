Blume Global et des fonds gérés par Apollo Global Management concluent un accord d'investissement stratégique





PLEASANTON, Californie, 16 avril 2019 /PRNewswire/ -- Blume Global , un leader en solutions de logistique et de chaîne d'approvisionnement numériques globales, a annoncé aujourd'hui que les fonds (les « Fonds Apollo ») gérés par des sociétés affiliées d'Apollo Global Management, LLC (avec ses filiales consolidées, « Apollo ») (NYSE : APO) ont clôturé leur investissement stratégique dans Blume Global avec EQT Infrastructure en conservant un investissement minoritaire. Aux termes de la clôture, Blume Global devient une société indépendante au sein du portefeuille des Fonds Apollo. Blume Global et DCLI continueront d'être des partenaires stratégiques et de renforcer leur relation et leurs solutions pour leurs clients communs à travers l'écosystème.

Blume solutions fournit aux leaders de la chaîne logistique une agilité et une précision inégalées pour planifier, exécuter, surveiller et optimiser le mouvement et l'attribution d'inventaire dans l'ensemble de leurs chaînes logistiques. Blume Global connecte les organisations des secteurs du détail, de la haute technologie, des produits de consommation et de l'automobile avec des fournisseurs de services logistiques, des transporteurs maritimes, des entreprises de camionnage et des sociétés ferroviaires, tout cela sur un réseau collaboratif, axé sur le renseignement sur chaque mouvement, chaque mode et chaque kilometre de la chaîne logistique.

En tant que société portefeuille des Fonds Apollo, Blume Global affermit son indépendance pour promouvoir une innovation significative dans les réseaux de chaîne logistique mondiaux et stimuler sa croissance. En investissant dans Blume Global, les Fonds Apollo investissent dans une société à forte croissance qui est particulièrement bien placée pour tirer parti de son patrimoine de 25 ans de données et de renseignements à travers son vaste réseau mondial et combiner cela avec des technologies de pointe en intelligence artificielle et en apprentissage machine, automatisation, blockchain et bien plus, pour transformer les chaînes logistiques mondiales.

« Si nous observons l'écosystème mondial, nous constatons qu'il existe une excellente occasion de fournir l'innovation qui sous-tend le renseignement et la collaboration à travers le réseau, et qui apporte une nouvelle valeur à tous les participants dans la chaîne logistique », a déclaré Pervinder Johar, PDG de Blume Global. « Nos renseignements de données et notre réseau, de pair avec les nouvelles technologies, sont déterminants pour le faire, et l'investissement des Fonds Apollo est le fondement de notre prochaine phase de croissance. »

« Nous estimons que la société Blume Global présente une opportunité unique pour les Fonds Apollo ? elle combine l'état d'esprit axé sur l'innovation d'une startup avec les 25 années de données et de renseignements de Blume à travers les réseaux de chaîne logistique ainsi qu'une opportunité de marché exceptionnelle », a ajouté Antoine Munfakh, associé chez Apollo. « Nous sommes ravis d'être un investisseur stratégique dans l'excellente opportunité qui se présente à nous. »

À propos de Blume Global

Qu'il s'agisse des plus grands distributeurs, des plus grands fabricants et des plus grandes sociétés de produits de consommation au monde, ou des plus petites sociétés locales de camionnage, le succès dépend de la visibilité de bout en bout et de l'orchestration des réseaux mondiaux de chaîne logistique à chaque mouvement, à chaque mode et à chaque kilomètre. Grâce à sa plateforme numérique axée sur les données et dotée de l'IA, ainsi que ses solutions offrant une visibilité, une exécution logistique, une gestion des actifs, une optimisation et un règlement financier en temps réel, Blume exploite plus de 25 années de renseignements de données ainsi que son réseau connecté à l'échelon mondial pour aider les entreprises à devenir plus agiles et réactives, à améliorer la prestation de services et à réduire les coûts. Pour en savoir plus, visiter blumeglobal.com .

Coordonnées médias

Katie Bromley

Blume Global

404-245-8873

Katie.Bromley@blumeglobal.com

Laura Often

InkHouse (pour Blume Global)

781-296-6485

blume@inkhouse.com

Communiqué envoyé le 16 avril 2019 à 09:12 et diffusé par :