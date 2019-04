Programme Réfection et construction des infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec octroie plus de 877 000 $ à la municipalité de Lac?Etchemin





LAC-ETCHEMIN, QC, le 16 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier de contribuer à la réfection et à la mise aux normes de l'édifice municipal de Lac?Etchemin.

La députée de Bellechasse et adjointe parlementaire du ministre de la Famille, Mme Stéphanie Lachance, annonce une aide financière de plus de 877 000 $ pour la réalisation de ces travaux.

Citations :

« Il s'agit d'une excellente nouvelle pour la Municipalité de Lac?Etchemin. Les travaux permettront de combler un manque d'espace, d'offrir aux employés un milieu de travail sécuritaire et performant et d'améliorer l'accessibilité du bâtiment. Je me réjouis que notre gouvernement investisse pour créer des milieux de vie durables. »

Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse et adjointe parlementaire du ministre de la Famille

« Notre gouvernement est fier de soutenir des projets qui ont des retombées concrètes pour les collectivités. En travaillant de pair avec les acteurs municipaux, nous sommes en mesure d'assurer la qualité des services publics offerts à la population de toutes les régions du Québec. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« La réfection de l'édifice municipal permettra d'améliorer grandement la qualité de vie au travail des employés municipaux ainsi que de ceux de Postes Canada et de la bibliothèque municipale, qui se trouvent également dans le bâtiment. Les modifications apportées accroîtront l'accessibilité de l'édifice pour le public et plus particulièrement pour les personnes à mobilité réduite, tout en générant d'importantes économies sur le plan énergétique. »

Camil Turmel, maire de Lac?Etchemin

Faits saillants :

Les travaux comprennent notamment le réaménagement des bureaux administratifs, la construction d'une nouvelle entrée principale, le remplacement des unités de fenestration et l'installation d'un ascenseur.

L'aide financière provient du Programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RECIM) qui permet aux municipalités de réaliser des projets de construction, de mise aux normes, de réhabilitation, de conversion, d'agrandissement ou de réfection d'infrastructures municipales afin d'assurer la pérennité des services aux citoyens.

En vertu de ce programme, le coût maximal admissible du projet a été établi à 1 349 400 $. La contribution financière du gouvernement du Québec s'élève à 877 110 $. La Municipalité complétera le financement.

Cette aide financière s'ajoute à celle pour l'aménagement de la bibliothèque octroyée en mars dernier dans le cadre du Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Infrastructures provinciales-territoriales - Fonds des petites collectivités.

Le Plan québécois des infrastructures 2019-2029 prévoit des investissements de près de 7,2 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). En y ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, ce sont plus de 16,7 milliards de dollars qui seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours de cette période.

