Le gouvernement du Canada appuie le secteur culturel à Saint John





M. Andy Fillmore, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme et député d'Halifax, et M. Wayne Long, député de Saint John-Rothesay, annoncent un investissement dans les arts et la culture à Saint John, au Nouveau-Brunswick

SAINT JOHN, NB, le 16 avril 2019 /CNW/ - Les lieux culturels permettent aux Canadiens de se rassembler et de tisser des liens. Le gouvernement du Canada tient à appuyer la rénovation et la construction d'espaces culturels, ainsi qu'à faciliter l'accès aux arts et à la culture partout au pays.

M. Andy Fillmore, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme et député de Halifax, et M. Wayne Long, député de Saint John-Rothesay, ont annoncé aujourd'hui l'octroi d'un appui totalisant 3 millions de dollars à 2 théâtres de Saint John, au Nouveau-Brunswick. Ils ont fait cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, et de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APÉCA).

La Saint John Theatre Company reçoit 2 millions de dollars du ministère du Patrimoine canadien et 500 000 dollars de l'APÉCA afin de rénover l'édifice de l'ancien palais de justice de la ville et d'en faire un lieu pour produire des pièces de théâtre de même qu'un centre de performance.

L'Imperial Theatre reçoit pour sa part 250 000 dollars du ministère du Patrimoine canadien et 250 000 dollars de l'APÉCA. Ce financement lui servira à rénover son foyer afin d'améliorer l'accessibilité, la sécurité, l'efficacité énergétique et le confort de ses installations, pour les artistes et le public.

Ces investissements permettront à la Ville de Saint John de maintenir ses espaces culturels voués aux arts de la scène et de continuer à offrir aux citoyens et aux visiteurs des spectacles de qualité.

Citations

« Notre gouvernement est fier d'investir dans l'économie créative et, par le fait même, de contribuer à la croissance de notre pays et à la création d'emplois. Grâce à cet investissement, les habitants et visiteurs de Saint John disposeront d'infrastructures de qualité pour les arts et la culture. Les espaces culturels sont essentiels au développement des arts et de la culture. De plus, ils contribuent à resserrer les liens entre les membres d'une même communauté et permettent aux artistes de créer chez eux. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Notre gouvernement jette les bases qui permettront aux Canadiens de devenir plus concurrentiels et de réussir dans l'économie mondiale. Les investissements annoncés aujourd'hui viennent renforcer nos avantages concurrentiels, car ils contribuent au financement d'une infrastructure essentielle qui permettra d'offrir des spectacles de calibre international et de faire mieux connaître les artistes de la région, stimulant ainsi la croissance économique et la création de bons emplois pour la classe moyenne canadienne. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de l'APÉCA

« Le gouvernement du Canada sait que les infrastructures culturelles jouent un rôle essentiel dans le développement économique et social de nos communautés. Ces investissements permettront aux créateurs et aux artistes de faire valoir les talents de la région, tandis que les habitants de Saint John pourront continuer de découvrir les arts dans leur propre communauté. »

- M. Andy Fillmore, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, et député de Halifax

« La région de Saint John est depuis longtemps un carrefour culturel. Les arts et la culture font partie de ce que nous sommes en tant que Canadiens, et ces investissements font en sorte que notre ville et nos résidents pourront continuer à avoir accès à des oeuvres et des productions de haute qualité ici même.

- M. Wayne Long, député de Saint John-Rothesay

« Depuis que la Saint John Theatre Company a mis en ligne les installations de production de la rue Princess en 2008, la compagnie est en situation de croissance soutenue. Étant donné le nombre accru de productions théâtrales et de spectacles, ainsi que l'introduction de nouveaux programmes comme celui de l'Atlantic Repertory Company, il était clair depuis quelque temps déjà que l'organisation devait agrandir ses installations afin de pouvoir augmenter sa capacité pour l'avenir. Nous avons déterminé que l'ancien palais de justice de la rue Sydney est un endroit idéal pour une expansion. Grâce au soutien financier de Patrimoine canadien et de l'APÉCA, nous pouvons maintenant procéder à l'aménagement de ce lieu en installation culturelle dynamique dont profiteront la compagnie de théâtre et la communauté culturelle en général. »

- M. Stephen Tobias, directeur général, Saint John Theatre Company

« L'Imperial Theatre se réjouit de la contribution du gouvernement du Canada qui servira à la rénovation du foyer du théâtre. Cette subvention nous aidera à améliorer l'accessibilité, à contrôler le flux des spectateurs et à offrir un service de qualité à notre clientèle. On compte de plus en plus sur des espaces publics comme l'Imperial Theatre pour offrir leurs salles aux fins de réunions ou de spectacles pour la communauté. Cette rénovation aidera le théâtre à combler les besoins changeants de la population et à assurer à long terme notre place et notre valeur dans la ville. »

- Mme Angela Campbell, directrice générale, Imperial Theatre

Les faits en bref

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels est un élément important qui contribue à l'amélioration des conditions matérielles favorisant la créativité artistique, la présentation des arts ou la présentation d'expositions. Il vise également à accroître l'accès des Canadiens aux arts de la scène, aux arts visuels, aux arts médiatiques ainsi qu'aux collections muséales et aux expositions patrimoniales.

Les contributions de l'APÉCA à la Saint John Theatre Company et à l'Imperial Theatre proviennent du Fonds des collectivités innovatrices (FCI). En partenariat avec les collectivités et les intervenants du Canada atlantique, le FCI s'appuie sur les points forts des collectivités et fournit les outils nécessaires pour cerner les occasions offertes afin d'assurer leur croissance économique durable.

La Saint John Theatre Company est un organisme à but non lucratif qui produit des spectacles de grande qualité. De plus, elle offre de la formation, du développement professionnel et une visibilité aux professionnels des arts de la scène partout dans le Sud-Ouest du Nouveau-Brunswick et au Canada atlantique.

L'Imperial Theatre peut accueillir 900 spectateurs et est reconnu comme l'un des trois plus importants diffuseurs de la province. Il joue un rôle clé au niveau régional et national dans la diffusion et la présentation d'oeuvres de grandes troupes canadiennes, en plus d'encourager la production et le développement des arts à l'échelle locale.

Liens connexes

Fonds du Canada pour les espaces culturels

Agence de promotion économique du Canada atlantique

Imperial Theatre

Saint John Theatre Company

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 16 avril 2019 à 09:00 et diffusé par :