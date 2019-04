Sirios prolonge la zone Contact à Cheechoo





MONTRÉAL, 16 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les dirigeants de SIRIOS (TSX CROISSANCE: SOI) ont le plaisir d'annoncer le prolongement de la zone contact sur plus de 100 m vers le nord ouest ainsi que les résultats d'analyses de vingt-cinq sondages complétés récemment à l'extérieur du secteur principal de la propriété aurifère Cheechoo.



Six sondages (#209 à #214) effectués dans le secteur Contact Nord en plus du sondage #223, foré à partir du secteur Écho, visaient la zone aurifère au contact de la tonalite et des méta-sédiments (zone Contact). Le sondage #211 a recoupé 19,5 m à 0,7 g/t Au prolongeant ainsi la zone Contact latéralement sur un peu plus de 100 mètres vers le nord-ouest au-delà de l'ancienne limite de cette zone. Les sondages #213, #223 et #218 ont recoupé la zone en profondeur jusqu'à plus de 400 m (#223) avec respectivement 6,8 m à 0,8 g/t Au, 12,5 m à 0,9 g/t Au et 21,7 m à 0,6 g/t Au.

Les sondages #209, 210 et 214 semblent indiquer que la limite NO de la zone Contact est située entre les sondages #210 et 211. La zone s'étend donc latéralement du NO jusqu'au SE sur plus de 1 550 m et jusqu'à une profondeur verticale de l'ordre de 400 à 500 mètres suivant le contact tonalite-méta-sédiments. Dans le secteur central à l'extrémité est de l'intrusion, la zone atteint jusqu'à 100 mètres d'épaisseur tandis qu'en s'éloignant vers le nord-ouest son épaisseur varie entre 10 et 60 mètres. La teneur de la zone Contact varie entre 0,5 g/t Au et 1,1 g/t Au; sa projection en surface est illustrée à la figure de localisation des sondages.

Le sondage #216 confirme le prolongement de la zone Éclipse à une profondeur verticale de 250 mètres avec 1,4 g/t Au sur une épaisseur vraie de 6,4 m incluant 6,2 g/t Au sur 1,0 m. La zone demeure ouverte en profondeur suivant une plongée vers le nord-est avec une extension latérale variant de 80 à 120 mètres tel qu'illustré sur la section longitudinale. La zone Éclipse a été observée aux endroits ciblés dans les sondages #205 et 227 (stockwerk de veines de quartz avec arsénopyrite) sans toutefois donner des teneurs en or significatives. La zone n'a pas été observée dans le sondage #208 dû à la présence d'un dyke de pegmatite à l'endroit ciblé.

Le sondage #206, a obtenu de faibles teneurs à la profondeur ciblée, mais serait en dehors du couloir de minéralisation haute teneur interprété.



La fin du sondage #216, qui testait un secteur vierge, a recoupé deux intervalles à basses teneurs qui indiquent la présence de deux nouvelles zones.

Les résultats du secteur Dyke mafique sont complétés, les sondages #215 et 217 ont recoupé respectivement 2,5 m à 4,8 g/t Au et 5,9 m à 1,1 g/t Au et de l'or a été observé dans ces deux sondages. Ces résultats concordent avec ceux observés en surface sur l'indice Dyke mafique (réf. communiqué du 03/10/2017). Le corridor minéralisé est spatialement associé à la présence d'un dyke mafique et s'étend actuellement sur plus de 180 m selon un axe Nord-Sud et a été intercepté jusqu'à 50 m vertical dans le sondage #215. Ce nouveau secteur est encore sous exploré et la zone minéralisée reste ouverte latéralement et en profondeur.

Les principaux résultats des sondages sont énumérés ci-dessous.

Sondage

CH-19- Zone De À Longueur

(m) Épaisseur

vraie (m) Au (g/t) 205 Éclipse 125,9 126,9 1.0 0,9 0,4 206 Éclipse 123,1 126,4 3,3 3.0 0,7 206 incl. 124,1 125,1 1.0 1,8 211 Contact 159,9 179,4 19,5 0,7 213 Contact 125,2 132.0 6,8 0,8 215 49,5 74,5 25 0,8 215 Dyke mafique incl. 49,5 52.0 2,5 4,8 215 192,5 198.0 5,5 1.0 216 Éclipse 222,5 232.0 9,5 6,4 1,4 216 incl. 228,7 229,7 1.0 6,2 216 Nouvelle zone 249,6 266.0 16,4 0,5 216 Nouvelle zone 300,7 312.0 11,3 0,6 217 Dyke mafique 2,1 8,0 5,9 1,1 217 25,7 26,7 1,0 4,9 217 136,0 140,5 4,5 0,7 218 44.0 94,5 50,5 0,3 218 Contact 157,3 179.0 21,7 0,6 219 72,5 77.0 4,5 0,9 220 275,4 281,0 5,6 1,2 223 Contact 457,0 469,5 12,5 0,9 223 incl. 457,0 459,8 2,8 2.0 227 213,4 218.0 4,6 0,9 231 Éclipse 157,0 158,0 1,0 1,0 1,4

Les sondages #207 à 210, 212, 214, 222, 229, 230 et 232 à 234 n'ont pas donné de résultats significatifs.

Un tableau des coordonnées des sondages est disponible au lien suivant: https://www.sirios.com/bd-coordinates-drilled-20190416

La campagne d'hiver 2019 sur Cheechoo comprenait quarante-sept sondages de calibre NQ pour un total de 11 322 mètres forés. Les résultats sont attendus pour seize derniers sondages.

Les tests métallurgiques initiés en novembre 2018, effectués par COREM à Québec sur 5,5 tonnes d'échantillons de carottes de forage de Cheechoo (réf. communiqué du 05/11/2018) se déroulent selon l'échéancier prévu.

La propriété Cheechoo, détenue à 100% par Sirios, est située à Eeyou Istchee Baie James au Québec, à 800 km au nord de Montréal, à 200 km à l'est de Wemindji et à moins de 10 km de la mine d'or Éléonore du producteur Goldcorp.

Contrôle de la qualité analytique

Toutes les carottes de forage ont été décrites par le personnel de Sirios au camp d'exploration Cheechoo. Elles ont ensuite été expédiées à Rouyn-Noranda pour y être sciées en deux moitiés, dont une, envoyée à un laboratoire commercial certifié pour fins d'analyse, et l'autre, conservée pour référence future. Suivant un programme strict d'assurance et de contrôle de qualité analytique, des blancs et des matériaux de référence certifiée ont été intégrés à la séquence d'échantillonnage. Les échantillons sont analysés pour l'or par pyroanalyse et finition à l'absorption atomique par les laboratoires d'ALS situés à Val-d'Or. Les analyses titrant plus de 2 g/t ainsi que les échantillons avec présence d'or visible sont réanalysés par pyroanalyse avec tamisage métallique à partir d'un échantillon d'environ 1 kg.

Jordi Turcotte, Msc., géo. et Dominique Doucet, ing., personnes qualifiées selon la Norme 43-101 ont préparé et vérifié les informations techniques de ce communiqué de presse, et ont révisé la version finale du texte.

