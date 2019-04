Swarovski se forge un avenir radieux avec Centric Software





La marque mondiale de bijoux choisit Centric PLM pour rationaliser le développement de ses produits et améliorer la planification de ses collections

CAMPBELL, Californie, 16 avril 2019 /PRNewswire/ -- Swarovski, la marque de bijoux de renommée mondiale, a sélectionné la solution de gestion du cycle de vie des produits (PLM pour Product Lifecycle Management) de Centric Software. Centric Software offre les solutions métier les plus innovantes pour permettre aux entreprises qui évoluent dans les secteurs de la mode, de la vente au détail, de la chaussure, des produits de luxe, des loisirs de plein air et des produits de grande consommation d'atteindre leurs objectifs stratégiques et opérationnels de transformation digitale.

Fondée en 1895 à Wattens, en Autriche, Swarovski est une entreprise familiale indépendante qui conçoit, crée et commercialise du cristal de haute qualité, des pierres précieuses authentiques et des pierres créées, ainsi que des produits finis tels que des bijoux, des accessoires, des créations en cristal, des montres et des luminaires.

Basée en Suisse, l'entreprise de biens de consommation Swarovski (CGB) recherchait une nouvelle solution pour remplacer deux systèmes PLM existants et rationaliser le développement de ses collections de bijoux, de montres et d'accessoires de mode.

« Nous travaillions avec un système pour la partie technique de nos activités et un autre pour l'aspect créatif, ce qui s'est avéré être complexe et inefficace, explique Martin Buchbauer, directeur des opérations marketing chez Swarovski. La personnalisation excessive a également eu un impact négatif. Nous avons étudié la possibilité de fusionner les deux systèmes, mais nous nous sommes vite rendu compte qu'il ne fonctionnerait avec aucun de nos systèmes PLM existants. Nous nous sommes rapprochés de Centric pour voir comment sa solution gérerait nos cas d'utilisation définis et nous aiderait à faire évoluer notre processus de développement de collection. »

Convaincue par les performances de Centric PLM et l'expertise de l'équipe Centric, la société Swarovski a opté pour la mise en oeuvre de Centric 8 PLM pour les utilisateurs internes à travers les bijoux, la maison, les montres et les accessoires, ainsi que pour certains fournisseurs externes en Asie.

Comme l'indique Martin Buchbauer, « Centric offre d'excellentes fonctionnalités prêtes à l'emploi et son équipe est très compétente. » « Elle nous mobilise et nous remet en question quant aux moyens d'améliorer nos systèmes et processus. Nos utilisateurs clés ont immédiatement adopté l'interface intuitive et moderne, qui nous a convaincus que nous étions sur la bonne voie. »

« Centric PLM contribuera à maîtriser la complexité de la conception, de la fabrication et de la vente au détail de 1 000 nouvelles unités de gestion des stocks par an sur différents segments, conclut Martin Buchbauer. Nous travaillons également sur un partenariat d'innovation avec Centric pour les prochaines versions de Centric PLM. C'est formidable de travailler avec un partenaire qui tient compte de nos besoins. »

« Nous sommes ravis d'annoncer que Swarovski a choisi Centric PLM, déclare Chris Groves, président-directeur général de Centric Software. Cela renforce notre développement dans le domaine de la joaillerie grâce à un partenariat avec l'une des marques de bijoux les plus respectées au monde. Nous sommes impatients de collaborer avec SWAROVSKI aujourd'hui et dans les années à venir. »

