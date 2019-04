Le gouvernement du Canada annonce un investissement pour les organismes de femmes de l'ouest de Terre-Neuve





Trois organismes reçoivent du financement pour assurer qu'ils peuvent continuer d'offrir des mesures de soutien essentielles aux femmes et à leur famille.

OTTAWA, le 16 avril 2019 /CNW/ - Les organismes de femmes fournissent des services essentiels dans nos collectivités en aidant les femmes et les filles à être financièrement indépendantes, à l'abri de la violence et capables de participer pleinement à tous les aspects de notre économie et de notre société. Malgré cela, et pendant beaucoup trop longtemps, elles ont été chroniquement, sous-financées et sous-estimées, et leurs efforts ont été minés. Le gouvernement du Canada reconnait que les organismes de femmes sont la pierre angulaire du mouvement des femmes et que la façon la plus efficace de promouvoir l'égalité des genres est de maintenir et d'accroitre leur capacité à poursuivre leur important travail.

Voilà pourquoi Gudie Hutchings, députée fédérale de Long Range Mountains, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, que le gouvernement du Canada investit plus de 430?000 $ dans trois organismes de femmes et organismes autochtones au service des femmes de l'ouest de Terre-Neuve.



Bay St. George Status of Women Association inc. recevra 19?246 $ afin d'attirer et de maintenir en poste du personnel et des bénévoles de grande qualité et ainsi pouvoir soutenir un plus grand nombre de femmes dans sa communauté et établir des relations plus solides avec des organisations soeurs pour accroitre son incidence dans toute la province.

Newfoundland Aboriginal Women's Network inc. recevra 388?766 $ afin d'accroitre et de maintenir sa capacité à soutenir les femmes autochtones dans la communauté et de mieux comprendre les obstacles sociaux et économiques auxquels elles font face, y compris la violence et ses répercussions sur la santé mentale.

People of the Dawn Indigenous Friendship Centre inc. recevra 24?486 $ afin de déterminer s'il est prêt à fournir des logements sociaux aux femmes victimes de violence ou à risque de violence.

Ce sont trois organismes des plus de 250 organismes de femmes et organismes autochtones au service des femmes dans tout le Canada qui bénéficieront du financement du gouvernement du Canada dans le cadre du Fonds de renforcement des capacités. Ce financement résulte de l'annonce dans le budget de 2018 du versement d'une somme de 100 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir un mouvement de femmes viable et durable partout au Canada.



Citations

«?Grâce à notre investissement historique, nous reconnaissons que les femmes et les organismes de femmes parviennent à surmonter les obstacles et nous exprimons notre gratitude à celles et à ceux qui déploient des efforts à cet égard depuis des décennies, et ce, à l'aide d'un budget restreint. Le mouvement des femmes partout au Canada sollicite une source de financement fiable, prévisible et accessible pour assurer la viabilité de leurs travaux. Notre gouvernement a écouté. Grâce à ce financement stable et flexible dans l'ouest de Terre-Neuve, nous aidons ces trois organismes à prendre de l'expansion afin qu'ils puissent croitre et perdurer, parce que nous savons que les investissements dans les organismes de femmes sont la façon la plus efficace de promouvoir l'égalité des genres. En appuyant un mouvement qui a produit des résultats fantastiques, nous favorisons la croissance de la classe moyenne, nous renforçons les familles et les collectivités, et nous créons des changements durables qui profitent à tous.?»

L'honorable Maryam Monsef, C. P., députée

Ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres

«?Ces projets, tous financés par le ministère des Femmes et de l'Égalité des genres, permettront à chaque organisme de travailler à sa stratégie de réussite et de donner un nouvel élan à l'excellent travail qu'il accomplit dans sa collectivité. Chacun des trois projets a pour but d'améliorer la situation sociale et économique des femmes dans leur communauté. Les projets faciliteront la collaboration avec les principaux intervenants, la création de programmes de perfectionnement professionnel et communautaire et la promotion de la défense des droits et de l'éducation pour tous. De telles possibilités de développement permettent non seulement aux organismes, mais aussi aux femmes que ces organismes servent de renforcer leurs capacités. En soutenant les femmes dans leur communauté, et des organismes comme le centre des femmes de la baie Saint-Georges le Newfoundland Aboriginal Women's Network et le People of the Dawn Indigenous Friendship Centre, nous renforçons la voix des femmes dans leur communauté, nous les soutenons par des moyens adaptés à leurs besoins locaux et nous favorisons l'égalité entre les sexes dans tous les aspects de la société.?»

Gudie Hutchings

Députée de Long Range Mountains

«?En tant qu'organisme communautaire, notre principal objectif est d'améliorer la qualité de vie des femmes et des familles dans la région de la baie St-George. Grâce à cet appui financier du gouvernement du Canada, nous pouvons prendre des mesures essentielles pour accroitre et renforcer nos services afin de desservir un plus grand nombre de femmes.?»

Janice Kennedy, directrice générale

Bay St. George Status of Women Association Inc.

« Notre vision est que toutes les femmes autochtones vivent dans des communautés sécuritaires, respectueuses et bienveillantes où la violence et les mauvais traitements ne sont jamais tolérés. Grâce à cet appui fédéral, nous pouvons continuer de poursuivre cet objectif en sensibilisant davantage la collectivité et en favorisant l'adoption de lois protectrices et la mise en place de programmes et de services adaptés à la culture. Nos animatrices et nos mentors communautaires qualifiés peuvent aider à instaurer des changements positifs et à long terme pour la santé et le bienêtre des femmes autochtones de Terre-Neuve. »

Odelle Pike, présidente

Newfoundland Aboriginal Women's Network Inc.

« Nous sommes extrêmement reconnaissantes et reconnaissants de cet appui fédéral parce qu'il nous permet d'offrir une aide culturellement appropriée aux femmes autochtones -- quel que soit leur statut -- en matière de santé, de logement, d'éducation, d'emploi et de justice. Chacun de nos centres est unique aux femmes et à la communauté qu'il dessert, et ce financement nous aidera à nous assurer de pouvoir leur fournir le logement sécuritaire et accessible dont elles ont besoin pour s'épanouir. »

Patrick Park-Tighe, directeur général

People of the Dawn Indigenous Friendship Centre Inc.

Les faits en bref

Le budget de 2018 prévoyait 100 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir un mouvement de femmes viable et durable partout au Canada. Outre cet investissement historique, dans le budget de 2019, on propose d'investir 160 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans, à compter de 2019?2020, dans le Programme de promotion de la femme du ministère des Femmes et de l'Égalité des genres. Cela signifie que d'ici à 2023?2024, le Programme de promotion de la femme, qui aide les organismes admissibles à réaliser des projets visant à promouvoir l'égalité en éliminant les obstacles systémiques, jouira d'un budget annuel de 100 millions de dollars.

Ce financement permettra à des organismes de femmes et à des organismes autochtones desservant des femmes d'éliminer les obstacles systémiques qui entravent le progrès des femmes, tout en reconnaissant la diversité des expériences en matière de genre et d'inégalité dans le pays.

Les femmes continuent d'être touchées de façon disproportionnée par l'insécurité économique. En 2015, les femmes au Canada gagnaient en moyenne seulement 88 cents pour chaque dollar de salaire gagné par les hommes. Par ailleurs, elles sont beaucoup plus susceptibles de travailler à temps partiel?; en effet, elles représentent 76 % de tous les travailleurs à temps partiel, et 25 % d'entre elles mentionnent les responsabilités liées à la garde d'enfants comme raison de travailler à temps partiel.

Certains groupes de population sont plus susceptibles de subir des actes de violence et peuvent être confrontés à des obstacles et à des défis particuliers qui les exposent à certains risques (Statistique Canada, 2015).

Le Canada sera l'hôte de la conférence mondiale Women Deliver 2019, qui aura lieu du 3 au 6 juin, à Vancouver , en Colombie?Britannique. Tenue tous les trois ans, cette conférence est le rassemblement le plus important du monde portant sur l'égalité des genres, ainsi que la santé, les droits et le bien?être des femmes et des filles.

La conférence s'inscrit dans un mouvement mondial de promotion de l'égalité des genres qui donne une voix à un large éventail de personnes, notamment les peuples autochtones, les jeunes et les personnes vivant dans des situations de conflit et de crise. Elle rassemblera plus de 6?000 personnes -- dirigeants, influenceurs, défenseurs des droits, universitaires, militants, jeunes et journalistes -- venant de plus de 160 pays?; 100?000 personnes supplémentaires participeront virtuellement.

Document d'information

Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres -- Programme de promotion de la femme

L'une des méthodes qu'emploie le ministère des Femmes et de l'Égalité des genres pour promouvoir l'égalité des genres au Canada est d'accorder des fonds à des organisations admissibles dans le cadre du Programme de promotion de la femme. Les projets sont choisis par l'entremise d'appels de propositions sur des thèmes précis, ainsi que dans le cadre d'un processus de demande continu qui permet au Programme de promotion de la femme de régler des enjeux nouveaux à mesure qu'ils surviennent.

Le Programme de promotion de la femme finance des projets qui visent à éliminer les obstacles systémiques à l'égalité des femmes dans trois domaines prioritaires, soit l'élimination de la violence faite aux femmes et aux filles, l'amélioration de la sécurité et la prospérité économiques des femmes et des filles et leur accès aux postes de responsabilité.

Appel de propositions visant le renforcement des capacités

En octobre 2018, la ministre Monsef a annoncé le lancement d'un appel de propositions dans le cadre du Fonds de renforcement des capacités du Programme de promotion de la femme. Les projets locaux, provinciaux et nationaux étaient admissibles à différents montants de financement, en fonction de leurs besoins internes précis et de leur portée.

Le 8 mars 2019, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, la ministre Monsef a annoncé que plus de 250 organisations de femmes de partout au pays recevraient du financement provenant du Fonds de renforcement des capacités.

L'objectif consiste à financer les propositions qui renforceront les capacités d'organisations de femmes et d'organisations autochtones desservant des femmes qui sont admissibles et dont les initiatives contribuent à un mouvement de femmes viable au Canada qui promeut l'égalité des genres. Les organisations se serviront du financement pour renforcer leur capacité de prendre de l'expansion, de répondre aux demandes de services de plus en plus importantes et de continuer de travailler en collaboration pour aborder les enjeux d'égalité des genres. Le financement résulte de l'annonce, dans le Budget de 2018, d'un financement de 100 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir un mouvement de femmes viable et durable partout au Canada.

L'annonce faite aujourd'hui à Stephenville (Terre-Neuve-et-Labrador) a mis en lumière trois de plus de 250 projets choisis pour recevoir un financement fédéral dans le cadre du Fonds de renforcement des capacités.

Bay St. George Status of Women Association Inc.

Titre du projet : Becoming workplace leaders in the non-profit community (Devenir des cheffes de file en milieu de travail au sein de la communauté à but non lucratif)

Montant du financement : 19?246 $

Ce projet permettra d'attirer et de maintenir en poste du personnel et des bénévoles de grande qualité pour permettre à l'organisme de soutenir un plus grand nombre de femmes dans sa communauté et d'établir des relations plus solides avec les organisations soeurs afin d'accroitre son incidence dans toute la province. Il mettra également en oeuvre des politiques et des procédures modernes en matière de gestion des ressources humaines et viendra garantir les mises à niveau de l'infrastructure de TI ainsi que le nouveau matériel informatique.

La Bay St. George Status of Women Association dessert la région sud-ouest de la partie insulaire de Terre-Neuve-et-Labrador. Elle s'est engagée à améliorer les conditions économiques et sociales des femmes vivant en milieu à prédominance rurale dans une vaste région du sud?ouest de Terre-Neuve qui compte environ 35?000 habitants. Elle s'efforce d'accroitre l'autonomie des femmes et des filles de leur communauté en venant en aide aux femmes qui ont besoin d'un logement adéquat, d'un emploi, de possibilités d'éducation, de sécurité et de sécurité alimentaire.

Newfoundland Aboriginal Women's Network

Titre du projet : Building for a Stronger Future (Bâtir un avenir plus solide)

Montant du financement : 388?766 $

Ce projet permettra à l'organisme d'accroitre et de maintenir sa capacité de soutenir les femmes autochtones dans la communauté et de mieux comprendre les obstacles sociaux et économiques auxquels elles font face, y compris la violence et ses répercussions sur la santé mentale. L'organisme assurera l'évaluation des besoins pour recueillir des données et éclairer la planification stratégique en vue d'atteindre des objectifs à court, moyen et long terme visant à éliminer les obstacles auxquels se butent les femmes.

Le Newfoundland Aboriginal Women's Network s'efforce de promouvoir, d'améliorer et d'encourager la santé, ainsi que le bienêtre social, éducatif, économique, culturel et politique des femmes autochtones dans la partie insulaire de Terre-Neuve-et-Labrador.

People of the Dawn Indigenous Friendship Centre Inc.

Titre du projet : Stepping Stones: The Path to Social Enterprise (La voie à suivre pour devenir une entreprise sociale)

Montant du financement : 24?486 $

Le projet permettra de déterminer si l'organisme est en mesure de fournir des logements sociaux aux femmes victimes de violence ou à risque de violence. Le Centre s'efforcera de trouver des possibilités de financement et de collaboration avec des partenaires qui possèdent une expertise essentielle en gestion immobilière, en financement et en services de soutien pour les femmes. Ce projet aboutira à un plan d'action visant à accroitre les services du Centre à l'échelle locale et provinciale.

People of the Dawn Indigenous Friendship Centre Inc. est un organisme de bienfaisance à but non lucratif qui offre aux Autochtones -- peu importe leur statut -- des services adaptés à leur culture dans les collectivités urbaines. Chacun de ses emplacements est aussi unique que la région qu'il dessert, ce qui permet d'offrir des programmes et des services qui varient en fonction des besoins. Les rassemblements, cérémonies et enseignements culturels communautaires font partie intégrante de l'offre du Centre.

