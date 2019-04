Les Ressources Yorbeau Inc. annonce avoir complété la phase 1 de forage de définition à son projet Rouyn





13 400 mètres de forage au lac Gamble

48 sondages forés lors de la phase 1 du programme de forage

MONTRÉAL, le 16 avril 2019 /CNW Telbec/ - Les Ressources Yorbeau inc. (TSX: YRB) (« Yorbeau » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer l'état d'avancement du programme de forage d'exploration mené par IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD ») sur la propriété Rouyn (la « Propriété ») au Québec (Canada), appartenant à 100 % à la Société.

La Société a signé une convention définitive avec IAMGOLD en décembre 2018 qui donne à cette dernière l'option d'acquérir un intérêt de 100 % dans la Propriété. Conformément à la convention, IAMGOLD a payé à Yorbeau un premier versement en espèces de 1 million de dollars canadiens. Pour gagner l'option d'achat, IAMGOLD doit (i) verser des paiements cumulatifs additionnels en espèces totalisant 3 millions de dollars canadiens, (ii) financer et engager des dépenses d'exploration de 9 millions de dollars canadiens sur quatre ans, lesquelles doivent donner lieu à des forages au diamant pour un minimum de 20 000 mètres au cours des deux premières années, et (iii) réaliser une estimation des ressources de la propriété. Si IAMGOLD décide ensuite d'exercer son option d'acheter un intérêt de 100 % dans la Propriété, elle devra verser à Yorbeau une somme égale au nombre total d'onces d'or indiqué dans l'estimation des ressources réalisée conformément au Règlement 43-101, multiplié par 15 $ CA, jusqu'à concurrence de 30 millions de dollars canadiens. En plus du paiement en espèces final, Yorbeau percevra également une redevance de production de 2 % sur le revenu net de la fonderie pour le minerai produit à la propriété. Pour plus de renseignements à propos de la convention d'option, consulter le communiqué de presse de la Société daté du 17 décembre 2018 ainsi que le profil de la Société au www.sedar.com.

En tant qu'exploitant de la propriété, IAMGOLD a maintenant terminé la phase 1 du programme, consistant en 13 400 mètres de forages au diamant dans 48 trous. Ce programme de forage a été réalisé à l'aide de deux foreuses, et le métrage complété jusqu'à ce jour, qui a été terminé bien avant la fin des trois premiers mois du programme, correspond aux deux tiers de l'engagement minimum de IAMGOLD de réaliser 20 000 mètres de forages au diamant conformément à la convention d'option. L'objectif du programme de forage en cours est de convertir une partie du potentiel d'exploration, déjà foré par Yorbeau et ses anciens partenaires, dans la zone du Lac Gamble, en ressources minérales. La campagne de forage réalisée consiste à du forage de définition en vue d'obtenir une maille de forage ayant un espacement de 50 à 60 mètres, pour permettre une estimation des ressources minérales.

Le potentiel minéral ciblé au Lac Gamble est estimé entre 400 000 et 600 000 onces d'or d'une teneur variant entre 7,7 et 8,5 g/t Au. Cette estimation du potentiel, bien qu'elle ait été réalisée conformément aux meilleures pratiques de l'industrie, ne constitue pas une ressource minérale (au sens du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »)) pouvant être déclarée aux termes du Règlement 43-101 puisqu'elle n'a pas été réalisée par une personne indépendante et n'est pas validée par un rapport technique indépendant complet (au sens du Règlement 43?101). La quantité et la teneur potentielle sont de nature conceptuelle puisque le forage d'exploration réalisé est insuffisant pour définir une ressource minérale. Par ailleurs, il n'est pas garanti que les travaux d'exploration futurs permettront de convertir ce potentiel en ressource minérale. Les détails sur le potentiel minéral estimé peuvent être consultés sur le site web de la Société au www.yorbeauresources.com.

La minéralisation aurifère est encaissée à l'intérieur d'un large corridor minéralisé le long de la faille Cadillac-Larder Lake représenté par les roches ultramafiques du Groupe de Piché. Les zones d'Astoria et du Lac Gamble, ont été définies comme prioritaires et tous les forages ont jusqu'à maintenant été réalisés dans la zone du Lac Gamble, à des profondeurs allant de près de la surface à environ 400 à 600 mètres localement. Les analyses de ces forages sont toujours en attente, mais de l'or visible a été observé dans la plupart des trous de forage. Les résultats des analyses seront communiqués dès qu'ils seront reçus, validés et compilés.

Gérald Riverin, président de la Société, a déclaré : « Nous sommes très heureux de l'avancement des travaux à la propriété Rouyn et du programme d'exploration mis en place par IAMGOLD, en partenariat avec le personnel de Yorbeau. Ceci reflète l'emplacement très avantageux du projet ainsi que l'expertise du personnel de Yorbeau embauché par IAMGOLD. Bien que les résultats des analyses soient toujours en attente, l'examen visuel des carottes de forage confirme généralement la continuité de la structure minéralisée entre les trous de forage préexistants, tout en démontrant localement une possible prolongation latérale du système minéralisé. Nous sommes impatients de recevoir les analyses en attente et de constater les résultats encourageants du projet Rouyn. »

Les travaux de Yorbeau sont menés sous la supervision de Gérald Riverin, Ph. D., géo. Il est une « personne qualifiée » (au sens du Règlement 43-101) et a examiné et approuvé le contenu du présent communiqué.

La planification du programme de forage, l'assurance et le contrôle de qualité ainsi que l'interprétation des résultats sont sous le contrôle du personnel géologique de IAMGOLD et de Yorbeau, qui comprend des personnes qualifiées ayant recours à un rigoureux programme d'assurance et de contrôle de la qualité conforme au Règlement 43-101 et aux meilleures pratiques de l'industrie. Les carottes de forage sont examinées et décrites, puis sciées en deux parties à l'aide d'une scie à diamant. Chaque demi-carotte est ensachée et envoyée au laboratoire AGAT à Val-d'Or (Québec) et à Mississauga (Ontario). Tout au long du projet, un protocole d'assurance/contrôle de la qualité est suivi, qui prévoit l'insertion pour chaque forage, d'échantillons de matériel stérile, de standards et de duplicata. Tous les échantillons sont analysés par pyro-analyse avec finition par absorption atomique utilisant un aliquot de 50 grammes de matériel pulvérisé. Les analyses supérieures à 3 g/t Au sont reprises par pyro-analyse avec finition gravimétrique. Les échantillons contenant de l'or visible ou supérieurs à 10 g/t Au à l'analyse initiale par absorption atomique sont traités selon un protocole impliquant le broyage fin de tout l'échantillon, suivi par une pyro-analyse à tamisage métallique de tout le matériel pulvérisé.

À propos de Les Ressources Yorbeau inc.

La propriété Rouyn, appartenant à 100 % à la Société, contient quatre gîtes aurifères connus dans le corridor Augmitto-Astoria, long de six kilomètres et situé dans la partie ouest de la propriété. La Société a signé une convention définitive en décembre 2018 qui donne à IAMGOLD l'option d'acquérir un intérêt de 100 % dans la propriété Rouyn, où un important programme de forage est en cours. Deux des quatre gîtes, Astoria et Augmitto, bénéficient d'une infrastructure souterraine substantielle et ont fait l'objet de rapports techniques qui comprennent des estimations de ressources et qui ont été déposés conformément au Règlement 43-101. En 2015, la Société a élargi son portefeuille de propriétés d'exploration en effectuant l'acquisition de propriétés stratégiques de métaux de base dans des régions à haut potentiel dans la ceinture Abitibi du Québec et de l'Ontario, qui offrent une infrastructure favorable au développement minier. Les propriétés de métaux de base nouvellement acquises incluent le projet Scott, lequel est l'hôte de ressources minérales importantes (voir le communiqué du 30 mars 2017) et sur lequel une évaluation économique préliminaire a été récemment complétée.

Des renseignements additionnels concernant la Société sont disponibles sur son site web au www.yorbeauresources.com.

Déclarations prospectives : Sauf lorsqu'il s'agit d'une déclaration portant sur un fait passé, toutes les déclarations figurant dans le présent communiqué, notamment celles concernant les perspectives du projet Rouyn, les résultats de forage, de même que les plans et objectifs futurs, sont des déclarations prospectives qui comportent des risques et des incertitudes. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes. Les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans ces déclarations. Yorbeau décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

