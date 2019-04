/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Garneau fera une annonce importante pour le port de Matane/





MATANE, QC, le 15 avril 2019 /CNW/ - L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, accompagné de Rémi Massé, député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia et Secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, procédera à une annonce qui contribuera à la croissance économique régionale et qui favorisera des emplois locaux.

Date : Le mardi 16 avril 2019



Heure : L'événement débutera à 11h30. Les médias sont invités à se présenter au plus tard à 11h15.



Endroit : Construction CEG

125, rue Savard

Matane (Québec) G4W 3N2

