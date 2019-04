Semaine internationale de l'aérospatiale - Montréal 2019 - Intelligence artificielle : Réinventer la chaine d'approvisionnement aérospatiale





MONTRÉAL, le 16 avril 2019 /CNW Telbec/ - Aéro Montréal, la grappe aérospatiale du Québec, présente aujourd'hui le Sommet Chaine mondiale d'approvisionnement dans le cadre de la Semaine internationale de l'aérospatiale qui se déroule du 15 au 18 avril 2019, au Palais des congrès de Montréal. Près de 2 300 représentants de l'aérospatiale canadienne et internationale ainsi que des gouvernements participent à cet événement d'envergure.

Le Sommet Chaine mondiale d'approvisionnement vise à mettre en lumière les nombreuses innovations et les occasions d'affaires créées par l'essor de l'intelligence artificielle (IA) dans la chaine d'approvisionnement aérospatiale. C'est dans cette optique que cet événement a été développé en partenariat stratégique avec SCALE AI, la supergrappe d'intelligence artificielle (IA) du Canada, vouée à bâtir la prochaine génération de chaînes d'approvisionnement et à propulser la performance industrielle.

«?La convergence entre l'IA et l'aérospatiale au Québec est prometteuse et nous permettra d'amener nos capacités industrielles à un autre niveau. Notre industrie de l'aérospatiale pourra ainsi conserver sa place en tête de peloton des industries innovatrices et axées sur l'exportation au Canada?», explique l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique.

«?Ce forum représente une occasion unique pour les participants d'échanger sur les enjeux et les perspectives d'affaires engendrées par l'essor de l'IA. Les équipementiers et les PME travaillent déjà afin de transformer leurs entreprises pour faire face à cette transformation. Notre industrie est appelée à évoluer de manière transversale, en travaillant de concert avec les autres grappes, comme celle de l'intelligence artificielle. C'est cette collaboration entre des acteurs de secteurs connexes à l'aérospatiale qui va amener nos entreprises à proposer des solutions encore plus innovantes?», souligne Suzanne M. Benoît, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal.

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada, a donné aujourd'hui le coup d'envoi du Sommet. Plusieurs conférences sont au programme, notamment une tribune de prestige avec Alain Bellemare, président et chef de la direction de Bombardier et Philippe Balducchi, chef de la direction de la Société en commandite avions C Series.

La Semaine internationale de l'aérospatiale -- Montréal 2019 est organisée en collaboration avec le Conseil national de recherches Canada et Norton Rose Fulbright. Airbus, Bombardier, le CRSNG, EY et le Fonds de solidarité FTQ agissent cette année à titre de partenaires Or du Sommet.

À propos d'Aéro Montréal

Créé en 2006, Aéro Montréal est un forum stratégique de concertation qui réunit l'ensemble des premiers dirigeants du secteur aérospatial québécois issus de l'industrie, des institutions d'enseignement, des centres de recherche et incluant les associations et les syndicats.

Les activités d'Aéro Montréal sont rendues possibles grâce à la participation des gouvernements du Canada, du Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal, ainsi que des entreprises membres de la grappe.

SOURCE Aéro Montréal

Communiqué envoyé le 16 avril 2019 à 08:00 et diffusé par :