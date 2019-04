CDI, la coentreprise associée de SNC-Lavalin, conclura un contrat pluriannuel avec Holtec afin de mettre hors service une centrale nucléaire américaine





MONTRÉAL, le 16 avril 2019 /CNW Telbec/ - Comprehensive Decommissioning International, LLC (CDI), une coentreprise de SNC-Lavalin (TSX: SNC) et Holtec International, a accepté d'établir un accord d'entrepreneur général de mise hors service pour un nouveau contrat de mise hors service d'une centrale nucléaire américaine. Ce contrat devrait dépasser un milliard de dollars canadiens.

Entergy Corp. (NYSE : ETR) a accepté de vendre les filiales qui détiennent les réacteurs 1, 2 et 3 d'Indian Point situés à Buchanan, dans l'État de New York, à une filiale de Holtec International aux fins de mise hors service. Selon les dispositions de l'accord entre Holtec et Entergy, qui est soumis aux approbations réglementaires, Holtec assumera la propriété du site, qui comprend le transfert des licences, du combustible épuisé et des fiducies pour la mise hors service d'installation nucléaire pour les trois réacteurs. La transaction devrait être conclue au troisième trimestre de 2021, après que le réacteur 3 ait été arrêté et vidé de son combustible. Holtec s'efforcera d'exécuter la mise hors service du site d'Indian Point bien des décennies plus tôt que si la centrale continuait d'appartenir à Entergy.

Sous condition de la finalisation des modalités d'un accord d'entrepreneur général de mise hors service avec Holtec, CDI deviendrait responsable de la mise hors service des trois réacteurs.

« Il s'agit là d'un puissant gage de confiance de Holtec envers les capacités de CDI en matière de décontamination et de mise hors service, a affirmé Sandy Taylor, président, Énergie nucléaire, SNC-Lavalin. CDI est rapidement devenue un acteur de premier plan en ce qui concerne la mise hors service rapide aux États-Unis, au sein d'un marché qui ne cesse de croître à un rythme fulgurant. »

« Nous voulons intégrer une approche de gestion de flotte aux activités de mise hors service et redonner l'utilisation des sites à la communauté, et ce, plus rapidement », a ajouté Kelly Trice, président, CDI. En 2018, CDI avait été sélectionnée par Holtec pour mettre hors service les usines nucléaires de Pilgrim et de Palisades d'Entergy, ainsi que pour gérer les déchets de celles-ci.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise mondiale spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et un acteur de premier plan en matière de propriété d'infrastructures. La vision des employés de SNC-Lavalin dépasse l'ingénierie. À partir de bureaux situés dans le monde entier, nos équipes offrent des services pour chaque étape du cycle de vie des projets, notamment dans les domaines de l'investissement de capital, des services-conseils, de la conception, de l'ingénierie, de la gestion de construction, des investissements de maintien, de l'exploitation et de l'entretien, aux clients dans les secteurs d'activité de l'ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), des infrastructures, de l'énergie nucléaire, de l'énergie propre et des ressources. www.snclavalin.com

À propos de Comprehensive Decommissioning International

Comprehensive Decommissioning International, LLC (CDI) est une entreprise détenue conjointement par Holtec International et SNC-Lavalin. CDI, dont le siège social est à Camden, au New Jersey, est un entrepreneur général de mise hors service en tête de l'industrie qui offre des solutions complètes de projets pour la mise à la retraite des centrales nucléaires. CDI met de l'avant un bagage d'expertise et d'innovations technologiques afin de protéger le public d'une manière sécuritaire, éthique et responsable sur le plan environnemental. CDI est déterminée à enrichir les communautés au sein desquelles elle exerce ses activités en ayant recours à des pratiques commerciales durables sur le plan financier, et qui lui permettent de maintenir les obligations qu'elle assume à titre de gérante digne de confiance de déchets nucléaires. www.cdi-decom.com

