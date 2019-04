Nucleus195 annonce un partenariat avec TIM, An Acuris Company





Les fournisseurs de contenu de Nucleus195 ont maintenant accès au réseau de recommandations de marché de TIM

STAMFORD, Connecticut, 16 avril 2019 /PRNewswire/ -- Nucleus195 a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec TIM, proposant aux fournisseurs de contenu sur la plateforme Nucleus195 la possibilité de profiter de leurs contributions en matière de recommandations de marché par le biais du réseau de recommandations de marché de TIM.

« J'ai toujours été un admirateur de TIM et la possibilité pour les fournisseurs de Nucleus195 d'avoir accès à leur plateforme est une immense valeur ajoutée », a déclaré Scott Duxbury, cofondateur de Nucleus195. « Avec des prestataires indépendants, ainsi que des prestataires de services de courtiers et de négociants du monde entier, le partenariat avec TIM est pour eux une grande opportunité d'accroître leur exposition et de potentiellement monétiser leurs recommandations de marché. »

« Nucleus195 compte une gamme de fournisseurs large et unique provenant de marchés développés, émergents et d'avant-poste qui permettront d'accroître notre réseau de recommandations de marché et de fournir aux investisseurs des recommandations de marché encore plus novatrices », a déclaré Colin Berthoud, associé fondateur pour TIM, An Acuris Company.

Mehdi Sunderji, cofondateur de Nucleus195, a ajouté : « La plateforme Nucleus195 a continué d'évoluer depuis son lancement l'année dernière avec des outils libres pour le côté achat comme nos capacités d'élaboration de budget qui ont été lancées récemment et notre fonction de liste de surveillance. Nous sommes beaucoup plus qu'un marché de recherche en ligne. Le côté achat est impatient de voir les autres outils et campagnes de promotion que nous allons déployer en 2019. »

À propos de Nucleus195

Nucleus195 fournit aux professionnels de l'investissement un accès complet à une recherche mondiale en profondeur et à des contenus provenant de marchés développés, émergents et d'avant-poste. Avec une solide infrastructure mondiale d'experts locaux sur le terrain, il n'existe pas de meilleure plateforme pour acquérir des connaissances, des informations et des perspectives uniques pour prendre des décisions d'investissement. Nucleus195 permet aux utilisateurs de rechercher efficacement, d'annoter, d'importer, de classer et d'archiver des contenus pertinents, agissant comme un outil complet de gestion de la recherche et d'élaboration de budget. Fondée en 2017 par des experts des investissements et des technologies financières, et construite par des ingénieurs expérimentés, la plateforme est simple d'utilisation, offre des prix transparents et est compatible MiFID II. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.nucleus195.com

À propos de TIM, An Acuris Company

TIM, An Acuris Company, est le plus grand réseau de recommandations de marché au monde. Nous connectons les professionnels de l'industrie financière par le biais de notre technologie et de notre réseau exclusif, afin de révolutionner la manière dont l'information de courtage est distribuée, analysée et monétisée. Le réseau et les analyses de TIM aident le côté achat à extraire la valeur des données des recommandations de marché et fournissent des renseignements qui permettent d'atteindre des rendements supérieurs au marché. TIM propose aux contributeurs du côté de la vente une plateforme respectant la conformité qui agrège et s'adapte aux informations de courtage qui sont utilisées par les investisseurs systématiques.

Contacts médias

Scott Duxbury Natalie Large Nucleus195 TIM, An Acuris Company +1 203 520 7365 tim_marketing@acuris.com scott.duxbury@nucleus195.com



