Définissant l'essence de l'avenir, le concours mondial de conception de thèmes pour smartphones DIGIX HUAWEI est officiellement lancé

SHENZHEN, Chine, 16 avril 2019 /PRNewswire/ -- Le 11 avril dernier, le concours mondial de conception de thèmes pour smartphones DIGIX HUAWEI a été officiellement lancé, invitant les concepteurs-designers exceptionnels et les passionnés d'art du monde entier à envoyer leurs designs d'interfaces thématiques, comprenant des illustrations, animations et graphiques 3D. Sous le thème «?Hello, New Art?» (Bonjour, nouvel art), ce concours vise à créer une fusion de l'art et de la technologie, en partageant avec les utilisateurs du monde entier les tendances d'avant-garde en matière de design et d'esthétique.

Des juges reconnus à l'échelle mondiale facilitent la création d'une arène internationale du design professionnel

Un impressionnant jury a été nommé, composé notamment de Xiaokang Liu (fondateur de KL&K Creative Strategics), Jun Fei (professeur à l'école de design, Académie centrale des beaux-arts), Bai Cha (un des dessinateurs de bandes dessinées les plus populaires de Chine), María José Pérez-Luque (directrice du programme multimédia et design graphique, ESNE, Madrid), Alejandro Magallenes (membre de l'Alliance graphique internationale), Jun Liang (directeur de la conception de l'expérience utilisateur Huawei UCD), Alexandre Plicque Gurlitt (concepteur visuel principal, Paris Aesthetic Research Center), et d'autres grands maîtres du design afin de créer l'arène la plus influente du design dans le secteur de la téléphonie mobile.

Des designers, invités d'honneur, pour créer des oeuvres conceptuelles, interprétant l'essence du nouvel art

Pour le préambule de ce concours, un panel influent de maîtres du design a été invité à créer un ensemble de chefs-d'oeuvre élégants et imaginatifs, montrant au public la nouvelle définition de l'art. La liste de ce panel est :

Ye Luying, illustratrice nommée dans la liste Forbes Under 30 Asia

Wu Sijun, jeune artiste

LOST7, illustrateur populaire

Paulo Villagrán, l'un des illustrateurs les plus en vue du Mexique

Wang Yunfei, illustrateur populaire

FIREYE, illustrateur populaire

Libre à vous de montrer vos atouts dans quatre grandes catégories

Cette année, le concours mondial de conception de thèmes est divisé en quatre catégories distinctes : illustrations, animations, illustrations 2D et illustrations 3D. Les concepteurs-designers peuvent choisir de soumettre des oeuvres dans n'importe quelle catégorie afin de concourir pour le prix et de démontrer leur caractère unique dans le domaine de l'art en question.

Dans ce concours de design de classe mondiale, des concepteurs-designers du monde entier s'affronteront sur la même scène et interpréteront les nouvelles oeuvres d'art avec une créativité extraordinaire. Le design artistique sera revitalisé par ces talentueux concepteurs-designers dans le processus d'exploration de l'esthétique futuriste.

Des prix généreux pour récompenser votre talent de concepteur-designer

Huit prix majeurs ont été établis pour 134 lauréats, pour un montant total supérieur à 330 000 dollars américains, et notamment le Grand Prix Lauréat mondial, le prix Stars de demain, le prix Le plus populaire, et bien d'autres encore. En plus des récompenses en espèces, dans le cadre du programme de soutien aux créateurs-designers, un fonds créatif spécial est créé pour inciter à la création d'oeuvres d'art et garantir aux artistes le revenu correspondant. Parallèlement, ce concours sera lancé dans plus de 170 pays et régions. Tous les participants sont en mesure de recevoir une exposition auprès de milliards de personnes par le biais des canaux en ligne et hors ligne dans le monde entier, apportant une expérience extraordinaire à des centaines de millions d'utilisateurs de smartphones Huawei.

Des thèmes faciles à créer en utilisant Themes Development Tool 9.0 de Huawei

Dans le cadre de ce concours, Huawei a officiellement lancé Theme Development Tool 9.0. L'outil de développement de thèmes récemment mis à jour prend en charge l'édition de la visualisation des thèmes, la prévisualisation en ligne multieffet et l'empaquetage des matériaux en un seul clic, permettant aux concepteurs-designers de se débarrasser du développement complexe de scripts d'écran de verrouillage, etc., de générer un environnement convivial pour les concepteurs-designers et de laisser plus de temps pour la création.

Information sur l'événement à ne pas manquer : votre participation aura une incidence sur l'avenir de l'esthétique de la conception des thèmes des smartphones

Le thème est l'une des mesures artistiques clés des smartphones et le concepteur-designer de thèmes est le maître qui rend possible la fusion de l'art et de la technologie. Et des centaines de millions d'utilisateurs seront influencés par chaque détail de la conception du thème.

Nous croyons qu'un grand nombre de concepteurs-designers du monde entier participeront avec enthousiasme à ce concours ! Pour plus d'informations, veuillez consulter le site officiel https://themes.cloud.huawei.com/contest/index.html ou ouvrez l'application Huawei Themes pour accéder à la page d'inscription au concours et vous inscrire pour participer?!

