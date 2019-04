Une étude révèle des lacunes importantes en matière de connaissances de gestion du crédit au Canada





L'Institut Canadien du Crédit (ICC), un organisme à but non-lucratif créé par le gouvernement fédéral il y a 90 ans, a publié les résultats de recherche initiaux concernant le faible niveau de connaissance des praticiens en gestion du crédit au Canada. Ces résultats indiquent que les spécialistes en gestion du crédit obtiennent en moyenne une note de 45% à l'évaluation. Moins d'un cinquième des répondants ont franchi la note de passage de 60% de l'auto-évaluation en ligne.

Ce manque important dans les connaissances en matière de gestion du crédit pourrait expliquer la récente augmentation du nombre de faillites au Canada et expliquer pourquoi certaines entreprises ont du mal à percevoir des revenus. Selon les données du Bureau du surintendant des faillites du Canada, 227 entreprises canadiennes ont fait faillite en janvier dernier, soit une augmentation de 19% par rapport à la même période l'an passé. Entre novembre 2017 et novembre 2018, l'Ontario a connu une augmentation du nombre de faillites de 39,1%, la Nouvelle-Écosse de 33,3% et le Québec de 8,9%. Les statistiques actuelles indiquent que les taux d'insolvabilité pourraient augmenter au cours du premier trimestre de 2019 et entraver la croissance économique au Canada.

«Les organisations dotées des compétences requises en matière de gestion du crédit sont mieux préparées à relever les défis économiques complexes», a déclaré Nawshad Khadaroo, Directeur général de l'Institut Canadien du Crédit. L'ICC informe les organisations canadiennes sur les manières de réduire les risques de perte de revenus à travers l'usage de pratiques spécialisées en gestion du crédit. Depuis 1928, l'institut met en avant l'importance du personnel de gestion du crédit formé de manière professionnelle et son rôle crucial dans les entreprises. L'ICC est le seul organisme qualifié à offrir le titre de Professionnel certifié du crédit (CCP). Au fil des ans, l'institut a formé plusieurs centaines de professionnels du crédit qui ont joué un rôle actif dans l'économie en protégeant les flux de trésorerie et les comptes client de leur organisation. «Les organisations qui comptent un CCP parmi leurs employés sont plus susceptibles d'être rentables et nos diplômés bénéficient d'une forte demande, en plus de niveaux de salaire plus élevés que les autres praticiens du crédit», ajoute Khadaroo.

Pour en savoir plus sur l'effet qu'un professionnel du crédit agréé peut avoir sur les entreprises et sur l'influence de la désignation sur une carrière personnelle, lisez les récits de récents diplômés (en anglais) du programme de Professionnel certifié du crédit et découvrez comment ce titre leur a permis de devenir des leaders dans leurs industries. Apprenez comment vos praticiens peuvent obtenir la désignation de CCP pour sécuriser les revenus de votre organisation et rejoindre une communauté de professionnels dédiés au succès financier de leur organisation.

À propos de l'Institut Canadien du Crédit

L'Institut Canadien du Crédit est un organisme à but non lucratif créé en 1928 par le gouvernement fédéral. Il favorise la formation de professionnels en gestion du crédit au Canada et contribue à la reconnaissance de leur valeur au sein des entreprises. En tant que chef de file en matière d'éducation en crédit et en développement professionnel, le programme de formation de l'ICC n'offre que les meilleures pratiques de terrain alignées à l'excellence, l'intégrité, l'innovation et le professionnalisme.

