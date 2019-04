Les désignations en investissement responsable gagnent du terrain chez les conseillers





Un nombre croissant de conseillers financiers canadiens se spécialisent dans la pratique de l'investissement responsable (IR), qui désigne des investissements intégrant des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Plus de 850 professionnels de la finance ont soit obtenu une désignation en IR ou sont en voie de l'obtenir auprès de l'Association pour l'investissement responsable, un organisme canadien à but non lucratif qui fait la promotion de l'éducation et de la sensibilisation à l'IR.

« L'industrie de l'investissement entre dans une nouvelle ère, a déclaré Dustyn Lanz, chef de la direction de l'AIR. Les investisseurs sont de plus en plus conscients des conséquences de leurs décisions d'investissement et souhaitent que leurs conseillers soient informés de la manière dont les risques ESG pourraient affecter leurs portefeuilles. L'investissement responsable n'est pas une tendance ; c'est un changement de paradigme. »

Le programme Spécialiste de l'investissement responsable (RIS), lancé par l'AIR en 2016, offre de l'éducation de marché canadien de détail pour l'investissement responsable. Desjardins s'est engagé à ce que 500 de ses représentants suivent le programme RIS, tandis que Vancity y a inscrit plus de 100 de ses représentants.

« Nous sommes très fiers de ce partenariat avec l'AIR qui nous permet de mettre à la disposition des conseillers et employés toutes les ressources nécessaires afin qu'ils puissent accroître leurs connaissances en matière d'investissement responsable, dit Sébastien Vallée, directeur principal Développement et Gestion des solutions de placement chez Desjardins. Grâce à cette formation, les agents et les employés de Desjardins pourront offrir un solide accompagnement aux membres et clients souhaitant intégrer les facteurs/considérations environnementaux, sociaux et de gouvernance dans la gestion de leur placement. »

« En tant que l'une des premières institutions financières au Canada à se concentrer sur l'investissement responsable, Vancity est depuis longtemps un partisan de l'AIR, et plus particulièrement du programme RIS, dit Steve Eng, directeur chez Vancity Investment Management. Il a donné à nos professionnels de la gestion de patrimoine la possibilité de faire progresser leurs connaissances en matière d'investissement responsable et nous sommes impatients de développer notre relation avec l'AIR dans les années à venir. »

Assiniboine, Kindred, Libro, Servus, et d'autres coopératives de crédit font également suivre le programme RIS à leurs équipes d'investissement parce qu'un nombre croissant de leurs membres cherchent à aligner leurs portefeuilles sur leurs valeurs.

Les sociétés de fonds d'IR, dont Placements NEI, Placements iA Clarington et d'autres, soutiennent également le programme RIS en formant leur personnel et en s'associant avec des coopératives de crédit pour promouvoir l'éducation à l'investissement responsable.

Outre le programme RIS, l'AIR propose également les programmes RIAC (Conseiller certifié en investissement responsable) et RIPC (Professionnel certifié en investissement responsable), qui offrent de la formation sur les activités d'IR telles que l'engagement des actionnaires et l'intégration des questions ESG dans un modèle financier.

Pour en savoir plus sur les formations sur l'IR, visitez la page https://www.riacanada.ca/fr/developpement-professionnel/.

À propos de L'Association pour l'investissement responsable

L'Association pour l'investissement responsable (AIR) est une association nationale composée de membres qui se consacrent à l'avancement de l'investissement responsable (IR) au Canada. Les membres de l'AIR comprennent des sociétés de gestion d'actifs, des institutions financières, des conseillers en investissement, des prestataires de services et des détenteurs d'actifs, telles que des fondations, des fonds de pension et des universités, qui pratiquent et soutiennent l'IR. Pour en savoir plus sur l'AIR, rendez-vous au www.riacanada.ca.

Communiqué envoyé le 16 avril 2019 à 07:05 et diffusé par :