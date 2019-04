/R E P R I S E -- Avis aux médias - Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres/





OTTAWA, le 15 avril 2019 /CNW/ - L'honorable Bardish Chagger, leader du gouvernement à la Chambre des communes et députée (Waterloo), accompagnée par Raj Saini, député (Kitchener-centre), ainsi que de Marwan Tabbara, député (Kitchener-Sud?Hespeler), au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, fera une annonce importante en support au mouvement des femmes dans la région de Kitchener-Waterloo.

Détails :

Date : 17 avril 2019

Heure : 15 h 30

Emplacement :

Sexual Assault Support Centre of Waterloo Region

300-151, rue Frederick

Kitchener (Ontario)

Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

Heure locale

SOURCE Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres

Communiqué envoyé le 16 avril 2019 à 07:00 et diffusé par :