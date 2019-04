Plus de la moitié des transactions avec carte du premier trimestre de l'année courante ont été traitées sans contact





Les dépenses globales par cartes de crédit et de débit ont connu une augmentation modérée de 2,5 %.

TORONTO, le 16 avril 2019 /CNW/ - Pour la première fois, la majorité des transactions avec carte présente au Canada ont été traitées sans contact, selon le rapport trimestriel MonerisMetrics publié par Corporation Solutions Moneris (« Moneris »). Les transactions sans contact ont augmenté de près de 25 % au cours du premier trimestre de 2019, comparativement à l'an dernier, ce qui correspond à 51,5 % des transactions totales. Les dépenses globales par cartes de crédit et de débit ont connu une augmentation modérée de 2,5 %.

Pour la première fois depuis le début des publications du rapport MonerisMetrics sur les tendances en matière de dépense en 2012, 51,5 % de toutes les transactions avec carte présente ont été traitées sans contact, ce qui représente une augmentation de 24,7 % comparativement à l'an dernier. Huit provinces ont mené le changement de cette tendance : l'Île-du-Prince-Édouard (59,2 %), le Manitoba (58,2 %), la Nouvelle-Écosse (55,2 %), l'Ontario (54,0 %), la Colombie-Britannique (53.5 %), l'Alberta (52,1 %), la Saskatchewan (51,6 %) et le Nouveau-Brunswick (51,0 %).

« Les consommateurs ne veulent pas attendre en file, alors ils recherchent une expérience de paiement rapide et simple », affirme Angela Brown, présidente et chef de la direction de Moneris. « Il n'a jamais été aussi facile pour les entreprises d'accepter les paiements sans contact. Étant donné que de plus en plus de banques prennent en charge les portefeuilles électroniques et qu'un nombre plus important d'appareils sont en mesure d'accepter les paiements sans contact, il n'est pas étonnant que ce mode de paiement soit de plus en plus populaire. Qu'il s'agisse de payer par carte sans contact, par appareils mobiles ou par montre, les Canadiens ont incontestablement adopté l'expérience "tapez et partez" ».

Au Canada, l'Alberta, la Saskatchewan et Terre-Neuve ont connu les plus faibles croissances au pays, avec des augmentations et diminutions respectives de 0,7 %, 0,6 % et -2,9 %. La Saskatchewan, malgré son faible taux de croissance, a tout de même connu une augmentation positive comparativement au taux de croissance de -0,9 % enregistré au premier trimestre de 2018. La Saskatchewan et le Manitoba, qui a enregistré une augmentation de 2,2 %, ont été les seules provinces à connaître une croissance positive comparativement à l'an dernier. Les taux de croissance de la Colombie-Britannique, du Québec, de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse ont, quant à eux, diminué comparativement à 2018, avec des augmentations respectives de 3,3 %, 3 %, 2,9 %, 2,8 % et 2,3 %.

« Bien que la croissance générale demeure positive, les dépenses des consommateurs ont sans contredit ralenti au début de l'année 2019 », a déclaré madame Brown. « Ce changement respecte la tendance que nous avons observée en 2018. Cependant, les consommateurs semblent préférer les expériences plutôt que les biens en ce début d'année 2019. »

L'un des principaux points saillants des dépenses du premier trimestre est les dépenses des Canadiens dans les productions théâtrales (+34,1 %) et la planification des activités de plein air, notamment les réservations dans les campings et les parcs à roulottes (+22,6 %) pour 2019.

Les Canadiens qui n'aiment pas pelleter ont préféré investir dans l'aménagement paysager durant l'hiver, étant donné que de nombreuses provinces et villes du Canada ont connu d'importantes accumulations de neige. Ce secteur a connu une augmentation de 11,4 %. Une autre tendance courante et attendue lors du premier trimestre a été l'augmentation des activités du secteur de la comptabilité et des audits ainsi que les services de préparation de déclarations de revenus, qui ont respectivement enregistré une augmentation de 11 % et de 9,3 %.

Les dépenses par carte étrangère diminuent.

Bien que les transactions internationales proviennent toujours des trois mêmes principaux pays, le taux de croissance pour ce type de dépense a chuté significativement. Les cartes internationales proviennent encore principalement des États-Unis, suivi de la Chine et du Royaume-Uni. Cependant, les taux de croissance ont sensiblement diminué comparativement à 2018 :



2019 2018 États-Unis +8,1 % +16,3 % Chine +4,1 % +13,5 % Royaume-Uni +4,0 % +21,1 %

