/R E P R I S E -- Avis aux médias - David Saint-Jacques parle de science avec des élèves canadiens/





BEAUMONT, AB, le 12 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le 17 avril, en direct de la Station spatiale internationale, l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne David Saint-Jacques communiquera depuis l'espace avec plus de 700 élèves participant au projet éducatif Espace vivant à l'École Champs Vallée School. Des élèves présenteront leur expérience scientifique et leur codage, après quoi ils auront la chance de poser des questions à l'astronaute canadien.

Le Dr Robert Thirsk, ancien astronaute de l'ASC, participera aux échanges.

Le projet éducatif Espace vivant a été développé par Parlons sciences en collaboration avec l'Agence spatiale canadienne et étoffé avec le soutien de CodeCan. Grâce à ce projet unique qui intègre à la fois science, espace et codage informatique, plus de 63 000 élèves canadiens apprennent à connaitre l'effet des conditions environnementales sur la santé et le bien-être, tant pour eux en classe que pour les astronautes dans la Station spatiale internationale.

Les représentants des médias qui ne peuvent se présenter sur place pourront regarder la conférence de presse en direct (ou en différé) sur la chaîne YouTube de l'Agence spatiale canadienne.

Date : 17 avril 2019



Heure : 9 h 40 (HR)



Quoi : David Saint-Jacques parle de science avec des élèves canadiens



Qui : David Saint-Jacques, astronaute de l'Agence spatiale canadienne

Dr Robert Thirsk, ancien astronaute de l'Agence spatiale canadienne



Où : École Champs Vallée School

6002 30 Avenue

Beaumont (Alberta) T4X 2C2

Site Web : http://asc-csa.gc.ca

SOURCE Agence spatiale canadienne

Communiqué envoyé le 16 avril 2019 à 07:00 et diffusé par :