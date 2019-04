Milestone Pharmaceutiques nomme Paul Edick président de son conseil d'administration





MONTRÉAL, et CHARLOTTE, Caroline du Nord, le 16 avril 2019 /CNW/ - Milestone Pharmaceutiques, entreprise biopharmaceutique de phase avancée mettant au point des thérapies ciblées pour les épisodes cardiovasculaires transitoires, a annoncé aujourd'hui la nomination de Paul Edick à titre de président de son conseil d'administration. M. Edick est actuellement président et directeur général de Xeris Pharmaceuticals, une société pharmaceutique spécialisée cotée en Bourse qui mise sur ses plateformes technologiques novatrices pour élaborer et commercialiser des formulations pharmaceutiques injectables et infusibles, prêtes à utiliser.

« C'est pour moi un grand plaisir d'accueillir Paul comme président du conseil d'administration de Milestone à un moment crucial de l'évolution de l'entreprise, indique Joseph Oliveto, président et directeur général de Milestone Pharmaceutiques. La vaste expérience de Paul comme cadre supérieur auprès d'une gamme de sociétés pharmaceutiques à l'étape du développement et de la commercialisation s'avère inestimable au moment où nous continuons à progresser dans notre programme de phase 3 de l'étripamil pour lutter contre la tachycardie paroxystique supraventriculaire (TPSV), un trouble cardiaque connu et récurrent. Je suis impatient de pouvoir mettre à profit sa contribution et ses connaissances tandis que nous en sommes à jeter les bases de la transition de Milestone en entité commerciale. »

« Milestone possède tout ce qu'il faut pour faire une différence positive importante pour les patients qui souffrent de maladies cardiovasculaires, précise M. Edick. C'est un grand honneur d'accepter le rôle de président du conseil d'administration au moment où la société s'approche de la commercialisation potentielle de l'étripamil pour la TPSV et pourra ultimement élargir son portefeuille de produits vers d'autres indications cardiovasculaires. »

Avant de travailler avec Xeris Pharmaceuticals, M. Edick était l'un des fondateurs et partenaires de 3G Advisors, un cabinet-conseil pour les communautés pharmaceutiques, de santé et d'investissements en santé. Il a été antérieurement directeur général de Durata Therapeutics (rachetée par Actavis plc en novembre 2014), une entreprise biopharmaceutique qui met au point des antibiotiques pour le traitement des maladies infectieuses. Avant son passage chez Durata, M. Edick était directeur général de Ganic Pharmaceuticals. Et avant Ganic, M. Edick occupait le même poste pour MedPointe Healthcare, Inc. où il a supervisé les développements de la société qui a finalement été vendue à Meda AB. Il possède une vaste expérience dans le secteur auprès d'organisations de premier plan dans les domaines grand public, pharmaceutiques et de soins de santé, telles que Pharmacia et Searle Pharmaceuticals, où il a dirigé la planification de la commercialisation et du lancement du CelebrexMD. M. Edick préside actuellement le conseil d'administration d'Iterum Therapeutics Limited. M. Edick a déjà siégé à de nombreux conseils d'administration d'entreprises pharmaceutiques et de soins de santé, notamment Circassia Pharmaceuticals Plc, Sucampo Pharmaceuticals, Inc., Durata Therapeutics, NewLink Genetics Corp., Neos Therapeutics, Inc. et PDL BioPharma, Inc. M. Edick détient un baccalauréat en psychologie du Hamilton College.

À propos de Milestone Pharmaceutiques

Milestone, dont le siège social est situé à Montréal, au Canada, et dont la filiale aux États-Unis se trouve à Charlotte, en Caroline du Nord, est une entreprise biopharmaceutique de phase avancée qui met au point une drogue nouvelle de recherche comme traitement à action rapide et de courte durée des épisodes de tachycardie paroxystique supraventriculaire (TPSV) et autres états épisodiques.

Pour de plus amples renseignements, consultez le site à l'adresse www.milestonepharma.com.

Personne-ressource :

David Pitts

Argot Partners

212 600-1902

david@argotpartners.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/588856/milestone_Logo.jpg

SOURCE Milestone Pharmaceuticals USA, Inc.

Communiqué envoyé le 16 avril 2019 à 07:00 et diffusé par :