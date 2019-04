Du 18 avril au 2 septembre - Une exposition interactive sur les araignées au Centre des sciences





MONTRÉAL, le 16 avril 2019 /CNW Telbec/ - Pour la première fois de son histoire, le Centre des sciences accueille des spécimens vivants grâce à l'exposition interactive: Les Araignées - De la peur à la fascination.

Une exposition avec l'interactivité comme toile de fond

De l'énorme mygale Goliath en passant par l'étonnante araignée-gladiateur, les Montréalais pourront observer 15 espèces d'araignées vivantes ainsi que plus de 250 spécimens naturalisés de partout dans le monde. De plus, l'exposition offre de nombreuses stations interactives incluant de la réalité augmentée, une compétition de danse nuptiale ainsi qu'un jeu quiz conçu spécialement par notre équipe.

Pour mieux comprendre des créatures fascinantes

Saviez-vous que certaines araignées dansent de manière élaborée? Qu'elles fabriquent des pièges d'une complexité et d'une diversité étonnante pour capturer leurs proies? Voilà quelques-uns des faits remarquables que les visiteurs de tous âges pourront découvrir cet été au Centre des sciences. Après avoir connu un énorme succès à Toronto, cette exposition unique en provenance d'Australie contribuera à démystifier les araignées de façon ludique et amusante. Une belle façon de tisser des liens avec ces créatures fascinantes!

Le prix d'entrée pour Araignées inclut l'accès aux 4 expositions permanentes ainsi qu'à l'Eau dans l'Univers, une installation contenant une roche lunaire touchable prêtée par la NASA, qui célébrera le 50e anniversaire du premier alunissage en juillet prochain.

Une exposition conçue par l'Australian Museum et mise en tournée mondiale par Flying Fish.

À propos du Centre des sciences de Montréal

Avec plus de 700 000 visiteurs annuellement, le Centre des sciences de Montréal est un complexe dédié à la science et à la technologie qui se démarque par son approche interactive accessible à tous, et par sa mise en valeur de l'innovation et du savoir-faire des gens d'ici. Ses partenaires sont Volvo, TELUS et La Presse +.

