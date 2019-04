Aperol trinque à 100 ans de joie





Aperol célèbre en 2019 son centenaire avec une série d'activités donnant vie à la marque et à son histoire

PADOUE, Italie, 16 avril 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Aperol, l'emblématique apéritif italien aux saveurs amères et aigres-douces 9e au classement des cocktails les plus vendus au monde1, a annoncé la célébration de son centième anniversaire lors d'une conférence de presse à Padoue, berceau de la marque. Reconnu dans le monde entier pour les moments joyeux et les expériences inoubliables qu'il donne à partager, Aperol trinque à 100 ans de joie.

Lancé en 1919 à la Foire internationale de Padoue, Aperol a été créé par les frères Barbieri, Luigi et Silvio, qui l'ont baptisé « Aperol », un nom inspiré du terme français apéro. À base d'huile d'agrumes infusée d'herbes et de racines précieuses créant un mélange parfaitement équilibré, la recette originale demeure inchangée et reste aujourd'hui secrète. L'Aperol Spritz, un cocktail emblématique, est connu et apprécié dans le monde entier et à lui seul à l'origine de la catégorie « spritz », dont il est à la tête, occupant ainsi la place qui lui revient de droit sur la liste de l'International Bartender Association (IBA), en tant qu'ingrédient clé du Spritz Veneziano. Aujourd'hui plus que jamais, l'Aperol Spritz est traditionnellement consommé dans toute la Vénétie, notamment dans les bars vénitiens appelés bàcari, qui incarnent le « mode de vie vénitien » caractérisé par des moments passés ensemble à savourer des bouchées telles que les traditionnels cicchetti lors d'un apéritif.

Pour marquer son centenaire, Aperol a décidé de lancer une série de célébrations internationales tout au long de l'année 2019. Il souhaite ainsi crééer des moments de partage joyeux, en faisant appel à des langages universels tels que l'art, la musique et l'Aperol Spritz, qui offrent des occasions de rassembler les gens où qu'ils se trouvent dans le monde.

APEROL EN ÉDITION LIMITÉE

Au fil du temps, Aperol a démontré une réelle compréhension de l'esthétique moderne qui se reflète non seulement dans la couleur orange vif de la boisson, mais aussi à travers sa bouteille emblématique. Pour marquer cette année décisive, Aperol lance des étiquettes en édition limitée, chacune étant véritablement unique grâce à une formule chromatique avancée qui recréera une infinité de variations singulières d'un dessin emblématique de l'artiste italien Lorenzo Mattotti (1990) représentant un jeune couple dansant et tenant une bouteille d'Aperol et deux verres remplis du liquide inimitable.

GRAZIE VENETO (Merci la Vénétie)

Via l'opération « Grazie Veneto », Aperol tient à remercier la région qui a contribué à la diffusion mondiale de ce rituel social italien par excellence. Il installera sur la place centrale Cavour de Padoue trois inimitables oeuvres d'art urbain, qui seront dévoilées le 28 juin à l'endroit où tout a commencé il y a 100 ans.

Trois artistes italiens, anglais et américains ont été réunis afin de symboliser la façon dont le rituel vénitien a transcendé les frontières et d'interpréter le rôle de la marque dans l'établissement de joyeux moments de partage par l'intermédiaire de l'art moderne et d'illustrations sur un objet du quotidien : un canapé. Les trois canapés ne représenteront pas uniquement l'histoire et l'héritage d'Aperol, mais feront également la lumière sur les valeurs fortes de partage du slogan de la marque, « Together We Joy ».

Kartell, une société de design de premier plan fondée en Italie il y a 70 ans et diffusant également le style italien dans le monde entier, s'est associée à Aperol pour fournir à chaque artiste un emblématique canapé d'extérieur Bubble sur lequel travailler. Les produits finis seront installés en extérieur pour le plus grand plaisir des fans, dans le but de favoriser les échanges dans la bonne humeur entre les membres du public et le partage de moments inoubliables, côte à côte.

UN ROMAN GRAPHIQUE

Aperol a collaboré avec le célèbre auteur de bandes dessinées Tito Faraci, les illustrateurs renommés Sergio Gerasi et la grande maison d'édition (italienne) Gribaudo pour créer un livre illustré personnalisé, rempli d'histoires merveilleuses donnant vie aux moments joyeux passés ensemble depuis la création de la marque il y a 100 ans. Racontant l'histoire d'Aperol de manière contemporaine, le roman graphique compte sept bandes dessinées se déroulant sur tous les continents, de Padoue à New York, où les artistes ont créé une mosaïque de contes, allant de la comédie au suspense avec une touche de romance, et l'orange comme leitmotiv pour capturer la magie des relations humaines au cours des cent dernières années. Orange Chronicles, publié par Gribaudo, sera disponible dès le mois de juillet chez Feltrinelli et les libraires indépendants de toute l'Italie, en ligne sur Amazon et le site web de Gribaudo, à partir de 16,90 euros, dans ses versions en italien et en anglais.

L'APEROL SUMMER TOUR

Cet été, Aperol partira en tournée à travers l'Italie et les pays de la côte européenne, y compris la Grèce et Malte, où il surprendra les consommateurs lors de l'Aperol Summer Tour en organisant un apéritif classique sur la plage où ils placera des véhicules amphibie orange, semi immergés. Les festivités débuteront à Tel Aviv, en Israël, en mai. Ces bars pop-up accueilleront également des DJ qui auront pour mission de créer de joyeux moments de partage. Des milliers de personnes se réuniront pour répandre la fièvre orange et conquérir les palais de nouveaux amoureux d'Aperol au niveau international.

Sergio Giordani, maire de Padoue a déclaré : « Quelle chance d'avoir une marque aussi enracinée dans le patrimoine de notre ville et de notre région et aussi désireuse d'apporter quelque chose en retour à sa ville natale. Nous sommes impatients de dévoiler les créations artistiques qu'Aperol installera à Padoue pour attirer les foules. Nous serons alors prêts à partager tout l'été de merveilleux moments ensemble. Nous sommes heureux que cette merveilleuse célébration coïncide avec le centenaire de la Foire internationale de Padoue, où les frères Barbieri ont lancé Aperol il y a 100 ans. »

Andrea Neri, directeur général des icônes italiennes au sein du Groupe Campari, a déclaré : « Aperol est une marque ayant pour objectif de rassembler des personnes du monde entier grâce à son langage universel. Pour cette année très spéciale, nous sommes très heureux de travailler sur un projet global d'une telle envergure qui fera écho auprès des fans d'Aperol et de nouveaux consommateurs aux quatre coins du monde. Aperol est une véritable icône italienne. Il diffuse avec succès sa philosophie et son mode de vie à travers les frontières. L'été 2019 sera orange Aperol ! »

Plus tôt cette année, Aperol a également lancé sa nouvelle campagne « Together We Joy », propulsant la marque centenaire dans le futur avec une vidéo présentant la connectivité d'Aperol et l'esprit joyeux et contagieux de la marque.

https://www.aperol.com/

https://www.facebook.com/AperolSpritz/

@aperolspritzofficial

#aperol100 #aperolspritz

1. https://drinksint.com/news/fullstory.php/aid/8115/The_World_92s_Best-Selling_Classic_Cocktails_2019.html?current_page=5

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/871974/Aperol.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/871975/Aperol.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/871976/Aperol.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/871977/Aperol.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/871978/Aperol.jpg



Communiqué envoyé le 16 avril 2019 à 07:00 et diffusé par :