Invitation aux médias - Assemblée publique annuelle de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec

Le président du conseil d'administration de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB), monsieur Jean-Claude Labbé, le président sortant du conseil d'administration de YQB, M. André Fortin et le président et chef de la direction de YQB,...

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, sera à Montréal pour participer au Sommet Chaîne mondiale d'approvisionnement. Il y prononcera un discours et prendra part à une causerie informelle...