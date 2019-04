/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Bains sera à Montréal pour participer au Sommet Chaîne mondiale d'approvisionnement/





OTTAWA, le 15 avril 2019 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, sera à Montréal pour participer au Sommet Chaîne mondiale d'approvisionnement. Il y prononcera un discours et prendra part à une causerie informelle afin de discuter de la vigueur et de l'avenir du secteur canadien de l'aérospatiale.

Après la causerie, le ministre Bains se rendra à la salle de presse pour répondre aux questions des journalistes.

Date : Le mardi 16 avril 2019



Heure : 8 h 30 (heure de l'Est)



Lieu : Palais des congrès de Montréal

Salle 511, 5e étage

301, rue Saint-Antoine Ouest

Montréal (Québec)

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez Canada.ca/ISDE.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

Twitter : @ISDE_CA; Facebook : InnovationCanadienne; Instagram : @innovationcdn; et LinkedIn.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 16 avril 2019 à 06:00 et diffusé par :