Avis de convocation - Dans le cadre de la Semaine internationale de l'aérospatiale - Montréal 2019 - Aéro Montréal présente : Le Sommet chaine mondiale d'approvisionnement

Allocution de l'honorable Navdeep Bains , Ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada - Salle 511

Signature d'une entente de partenariat entre Aéro Montréal et l'Institut de valorisation des données (IVADO) en présence de l'honorable Navdeep Bains - Salle 513-A

9 h 30