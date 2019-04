Cannabis : une association pour l'industrie québécoise voit le jour





MONTRÉAL, le 16 avril 2019 /CNW Telbec/ - L'Association québécoise de l'industrie du cannabis (AQIC) est heureuse d'annoncer sa création. Fruit de la réflexion d'un groupe de travail composé d'entreprises québécoises du secteur, l'AQIC s'est donné pour mission de représenter l'industrie québécoise du cannabis et de contribuer de manière constructive et responsable à son développement.

L'association nouvellement formée souhaite inscrire son action dans le cadre de la réflexion collective en cours sur l'encadrement de cette nouvelle industrie et soutenir les objectifs de santé et de sécurité publiques visés par la légalisation du cannabis. Ces objectifs sont la réduction des méfaits associés à la consommation par l'offre de produits de qualité soumis à de rigoureux contrôles et la redirection des profits de la vente de cannabis vers l'économie licite.

« Le développement de l'industrie du cannabis au Québec s'accélère. Il devenait de plus en plus évident qu'un regroupement sectoriel était nécessaire, non seulement pour encourager cette croissance, mais aussi pour aborder collectivement les enjeux spécifiques au contexte québécois et contribuer à bâtir le cadre règlementaire de façon responsable en collaboration avec le gouvernement et l'ensemble des parties prenantes », explique Michel Timperio, président du conseil d'administration de l'AQIC et président de la division Cannabis de Neptune Solutions Bien-Être.

L'AQIC se consacrera principalement aux enjeux de juridiction provinciale et collaborera avec le Conseil du cannabis canadien (C3), l'association regroupant des producteurs autorisés de tout le pays, sur les dossiers de juridiction fédérale.

« Le cannabis et l'industrie qui l'entoure sont encore méconnus. C'est pourquoi nous comptons échanger avec un grand nombre d'organismes pour continuer à bâtir ce secteur ensemble », ajoute M. Timperio.

Membres de l'AQIC

Les fondateurs de l'association, nommément Great White North, HEXO, Mtl Cannabis, Neptune Solutions Bien-Être, Origine Nature, ROSE ScienceVie, Terranueva et Verdélite Sciences, sont d'actuels et futurs producteurs et transformateurs autorisés de cannabis médical ou récréatif disposant d'installations situées au Québec.

L'ensemble des entreprises régies par la Loi sur le cannabis ou dont la demande de licence est en cours auprès de Santé Canada pour un site d'opérations situé au Québec est éligible à devenir membre de l'AQIC. L'association accueille dès maintenant les nouveaux membres, peu importe la catégorie de licence détenue ou demandée en vertu de la Loi sur le cannabis.

« Le marché du cannabis québécois est en émergence. C'est pourquoi nous encourageons autant les producteurs et transformateurs déjà autorisés que ceux qui sont en attente de la délivrance de leur licence à devenir membre de l'association. Nous souhaitons être le plus représentatifs possible afin de façonner une association qui répondra aux besoins de l'industrie », conclut M. Timperio.

À propos de l'AQIC

L'Association québécoise de l'industrie du cannabis (AQIC) représente les entreprises du Québec qui sont règlementées par la Loi sur le cannabis ou qui s'y préparent. Elle offre à ses membres un forum de réflexion sur les enjeux qui touchent l'industrie québécoise de ce secteur et agit comme interlocuteur constructif auprès des instances gouvernementales et des parties prenantes. L'AQIC vise le développement responsable d'un cadre règlementaire adapté au Québec, et ce, dans l'atteinte des objectifs de santé et de sécurité publiques visés par la légalisation du cannabis, soit la réduction des méfaits associés à la consommation par l'offre de produits de qualité soumis à de rigoureux contrôles et la redirection des profits de la vente de cannabis vers l'économie licite. Pour de plus amples informations, consultez le www.aqic.ca.

