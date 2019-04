Le Centre Rockland dévoile ses nouvelles égéries et sa campagne printemps 2019





MONTRÉAL, le 16 avril 2019 /CNW Telbec/ - Cominar est fière de dévoiler l'identité des nouveaux visages du Centre Rockland. En effet, Maripier Morin et Brandon Prust seront nos ambassadeurs pour les prochaines campagnes de Rockland.

Brillants par leur image publique, Maripier Morin et Brandon Prust inspirent le public québécois par leur talent, leur élégance et leur personnalité authentique. En tout temps et en tout lieu, ils sont le reflet incontesté du meilleur de Montréal. « Je suis extrêmement heureuse de m'associer avec le centre Rockland ! Étant une référence de la mode en plus d'être à l'avant-garde en matière de style et d'élégance, Rockland est maintenant une destination pour les foodies ! Tout ce que j'aime sous un même toit ! », souligne Maripier Morin.

« Maripier et Brandon sont des personnalités multidisciplinaires qui inspirent et reflètent bien l'image de Rockland. Leurs nombreux talents et passions leur confèrent une grande influence. Ils incarnent un modèle d'excellence où chacun peut puiser un peu d'inspiration pour l'insuffler à son propre style de vie. On rêve de pouvoir se reconnaître en leurs accomplissements, on veut connaître leurs coups de coeur mode, culturels et gastronomiques, on recrée les plus belles tenues de Maripier... ils représentent parfaitement l'image de Rockland ! » renchérit Caroline Lacroix, Vice-présidente, Communication et marketing de Cominar.

Rockland accueillera donc le printemps 2019 en présentant Maripier Morin et Brandon Prust comme étant le reflet du centre, et vice-versa. Ce sera l'occasion pour le couple chéri d'incarner le meilleur de la métropole sous plusieurs facettes, pour le plus grand bonheur du public. Pour voir les images de la nouvelle campagne printemps-été 2019 :

https://bit.ly/2GlPrUx

À PROPOS DE

MARIPIER MORIN

Maripier Morin poursuit son ascension fulgurante dans le monde des médias. Une carrière déjà bien remplie, variée et qui suscite, plus que jamais, l'intérêt d'un public croissant. C'est grâce à sa spontanéité, son énergie électrisante et son style irréprochable que la jeune femme de Rivière-du-Loup est parvenue à atteindre aussi rapidement un statut enviable au sein de la communauté artistique. À l'aube de ses trente ans, Maripier peut être fière de s'être retrouvée à la barre de plusieurs émissions de variétés sur les plus grands réseaux de télévision. Elle a su parfaire son talent naturel pour l'animation.

Plus récemment, elle s'est illustrée dans le paysage « jeunesse » grâce à Code F, ainsi qu'en jouant le rôle de marraine des jeunes participants dans La Voix Junior. Récemment mariée au joueur de hockey professionnel Brandon Prust, Maripier a vite été choisie pour ajouter du piquant au groupe de filles qui forment l'émission Hockey Wives sur les ondes de W Network. Il semble que les frontières s'effondrent une à une devant sa détermination, chose qui s'accommode joyeusement à son désir de travailler un jour comme animatrice pancanadienne sur un réseau anglophone.

Elle se donne les moyens d'y arriver de façon plus concrète en lançant à l'automne 2017 son propre site internet, maripiermorin.com, une plateforme qui lui permet de s'exprimer librement et de produire ses propres émissions. Ce que les gens aiment de Maripier, c'est qu'elle soit accessible et fondamentalement terre à terre. Son humour franc et authentique la rend d'autant plus attachante. Elle se passionne pour la musique, le cinéma et les arts. Elle est ce qu'on appelle, « une femme du monde » !

Maripier a également débuté sa carrière d'actrice en jouant dans le dernier film du réalisateur oscarisé Denys Arcand, dans lequel Maripier campait le premier rôle. Conséquemment, Maripier Morin est incontestablement l'une des personnalités québécoises dont l'avenir prometteur risque d'être des plus intéressants à « suivre ».

À PROPOS DE

BRANDON PRUST

Ancien ailier gauche de la LNH, Brandon Prust a joué pendant douze années, de 2005 à 2017, au sein de la Ligue nationale de hockey, notamment pour les Flames de Calgary, les Rangers de New York et les Canadiens de Montréal. C'est durant ses années à Montréal avec les Canadiens que Brandon est devenu un des joueurs favoris des Montréalais.

Étant le conjoint de Maripier Morin, une des personnalités québécoises les plus en vue de la télévision, Brandon a toujours été très présent dans l'univers des médias et a participé à plusieurs projets télévisés. Pendant trois saisons, il a joué aux côtés de sa fiancée dans Hockey Wives, une docu-série qui suit la vie d'un groupe d'épouses et de petites amies de joueurs de hockey professionnels. Depuis, il a épousé Maripier (à deux reprises), une première fois en juillet 2017 à London, en Ontario et pour une deuxième fois, en août 2018, à Pohénégamook au Québec. Pour l'occasion, Brandon a partagé la vedette avec sa femme dans les web-séries « Notre premier mariage » et « Notre deuxième mariage », diffusées en exclusivité sur la plateforme web de Maripier, maripiermorin.com.

Brandon a aussi fait un caméo remarqué dans le film de Denys Arcand, La chute de l'empire américain. Le joueur de hockey retraité est toujours aussi passionné par son sport; en 2017, Brandon est devenu l'entraîneur des London Knights, l'équipe de hockey junior majeur de sa ville natale, London, en Ontario. Un an plus tard, il a annoncé qu'il commençait à travailler pour Navigator Financial, une société-conseil spécialisée en gestion financière pour soutenir les artistes d'élite dans le domaine des affaires et du sport.



À PROPOS DE ROCKLAND

Rockland, une propriété de Cominar, qui en assure également la gestion, est la destination urbaine aspirationnelle à Montréal. Le centre compte près de 160 boutiques avec notamment plusieurs boutiques prestigieuses, dont Marie Saint Pierre, Judith & Charles, Michael Kors, Stuart Weitzman, Massimo Dutti et, en exclusivité au Canada, Karen Millen. Harmonieux contraste entre un design contemporain et des matériaux nobles, bénéficiant à la fois d'une notoriété exceptionnelle et d'une situation géographique privilégiée, Rockland offre aux visiteurs un environnement élégant, lumineux et accueillant. Rockland est un leader en matière de gestion écoresponsable; le centre détient la certification BOMA BEST Platine (niveau 4) ainsi que l'attestation ICI ON RECYCLE ! Niveau 3 « Performance », échelon Or.



À PROPOS DE COMINAR

Cominar est l'un des plus importants fonds de placement immobilier diversifiés au Canada et est le plus important propriétaire d'immeubles commerciaux dans la province de Québec. Il est propriétaire d'un portefeuille constitué de 415 immeubles répartis dans trois secteurs d'activité distincts, soit des immeubles de bureaux, des immeubles commerciaux et des immeubles industriels et polyvalents. Le portefeuille immobilier de Cominar totalise 37,5 millions de pieds carrés de superficie situés dans les régions de Montréal, Québec et Ottawa. Cominar a pour objectif de maximiser la valeur des parts grâce à une gestion proactive de son portefeuille immobilier.

WEB ET RÉSEAUX SOCIAUX

Web : centrerockland.com

Facebook : @Centre Rockland

Instagram : @centrerockland

YouTube : Centre Rockland

SOURCE Centre Rockland

Communiqué envoyé le 16 avril 2019 à 06:00 et diffusé par :