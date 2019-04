/R E P R I S E -- Journée nationale d'action contre les surdoses à Montréal/





MONTRÉAL, le 15 avril 2019 /CNW Telbec/ - Mardi 16 avril 2019, La Coalition Réduction des Méfaits Montréal en collaboration avec CAPUD vous convient à la Journée nationale d'action contre les surdoses. Rendez-vous à la Place du Canada dès 14h !

14h - Place du Canada : départ de la marche funèbre

: départ de la marche funèbre 16h - Square Cabot : point de presse

17 h - Square Cabot : discussion citoyenne

Cela fait maintenant plusieurs années que le Canada est plongé dans une crise majeure de santé publique qui a tué plus de 10 000 personnes au cours des 3 dernières années. Les surdoses sont mêmes devenues la principale cause de mortalité pour les hommes de 30 à 39 ans. Pourtant, cette situation ne semble pas déclencher une réaction majeure des pouvoirs publics pour trouver une solution à cette crise.

La situation actuelle n'a rien de comparable aux vagues de surdoses vécues jusqu'à présent, d'ailleurs aucune des mesures mises en place jusqu'à maintenant ne semble pas réduire la mortalité de manière conséquente. Cette situation nous pousse à la conclusion qu'il n'est pas possible de trouver des solutions dans le cadre législatif actuel qui régit les substances psychoactives. Plus de 20 municipalités au Canada, dont 3 au Québec, se mobiliseront cette année pour que nous mettions un terme à cette crise majeure de santé publique, une crise causée par nos politiques. Ils parlent, on meurt!

Suivez l'événement sur Facebook : https://www.facebook.com/events/424935805007747/

SOURCE Coalition Réduction des méfaits Montréal

