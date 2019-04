dentalcorp annonce la promotion de Guy Amini au poste de président





TORONTO, le 16 avril 2019 /CNW/ - dentalcorp est heureuse d'annoncer la promotion de Guy Amini au poste de président de l'organisation; M. Amini entre en fonction immédiatement. Depuis septembre 2014, Guy est chef des affaires juridiques et de la conformité et il a joué un rôle clé dans l'importante croissance et le développement considérable de dentalcorp.

Dans ses nouvelles fonctions, Guy assistera Graham Rosenberg, fondateur et chef de la direction de l'entreprise, dans la supervision des opérations quotidiennes. Guy se concentrera également sur l'établissement de relations avec les professionnels des soins dentaires et les principales parties prenantes de l'industrie. Il restera en outre responsable des équipes juridique et de conformité, des communications d'entreprise et des ressources humaines.

«?Au fil des ans, Guy s'est positionné comme un leader efficace et digne de confiance; il apporte à ce rôle sa solide réputation pour le perfectionnement du personnel et pour l'obtention de résultats?», affirme Graham Rosenberg. «?Nous sommes heureux qu'il puisse assumer un rôle plus étendu et j'ai hâte de profiter du soutien de Guy pour concrétiser notre vision de révolutionner le secteur de la dentisterie.?»

À propos de dentalcorp

dentalcorp met l'accent sur l'acquisition et l'élaboration de partenariats avec des cliniques dentaires générales et spécialisées de premier plan à travers le Canada et qui sont axées sur la croissance. Notre offre d'une valeur unique permet à nos dentistes partenaires de conserver leur autonomie clinique et leur indépendance professionnelle pendant que nous les motivons à atteindre de nouveaux sommets en croissance personnelle et professionnelle. Nos connaissances stratégiques et notre expertise sans précédent placent nos partenaires à la fine pointe de l'offre de soins optimaux aux patients.

